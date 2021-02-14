KCK: سياسات تركيا في إبادة الكرد تحطمت في غاري

وأصدر الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني بيانا كتابياً جاء فيه أن "الضربة القوية التي وجهت للجيش التركي المحتل في غاري هي انتصار لكل الكرد وأفشلت سياسات الإبادة التي تتبعها تركيا بحق الشعب الكردي".

وأضافت في بيانه: "ففي الوقت الذي كانت الفاشية التركية تستعد للاحتفال في الخامس عشر من فبراير. فإن هذه المقاومة أصبحت عيداً وانتصاراً لكل الكرد. لذا يجب على جميع الكرد في جميع أنحاء كردستان الأربعة وخارجها الاحتفال بعيد المقاومة هذه".

وأردفت البيان: "إن هذه الضربة الكبيرة يجب أن تؤدي إلى إفشال وهزيمة مؤامرة شباط وتحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان والشعب الكردي".

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ANHA