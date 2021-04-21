KCK: قرار الخارجية الأمريكية يمنح فرصة جديدة لداعش وللميت التركي

وجدّدت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا سابقًا كان قد صدر عام 2018، ويتضمن رصد مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن عدد من كوادر حركة الحرية الكردستانية.

وأصدرت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستانية بيانًا بهذا الصدد، دعت فيه الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها.

منظومة المجتمع الكردستاني قالت في بيانها: إنّ "هذه الاتهامات منافية للحقائق التاريخية والسياسية والاجتماعية والحقوقية والإنسانية والأخلاقية، واتهامات باطلة. بهذا القرار يتم الاستهانة بضمير الشعبي الكردي والأمريكي. فلا القائد آبو، ولا الكوادر الثلاثة المعنيين بالقرار ولا أي كادر من حزب العمال الكردستاني والحركة الآبوجية، لم ينفّذوا يومًا أي نشاط ضد الدولة والشعب الأمريكيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يستهدفوا المصالح الأمريكية. بل على العكس لطالما دعوا أمريكا لتكون قوة مؤثرة وإيجابية في حل القضية الكردية".

البيان نوّه إلى أن هذا القرار يمنح فرصة جديدة لداعش، وكذلك للمخابرات التركية التي ترعى وتدعم داعش، وأضاف: "من يجب أن يحاكم هو أردوغان والدولة التركية الذين يقفون وراء أيديولوجية وسياسة داعش. وأحضروا عشرات الآلاف من المرتزقة من جميع أنحاء العالم إلى سوريا والعراق عبر تركيا".

ودعت منظومة المجتمع الكردستانية في بيانها الرأي العالم العالمي، وبشكل خاص الرأي العام الأمريكي، والشعب الكردي، "بالسعي بكل السبُل الديمقراطية والسياسية، والتحرك من أجل الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها، والكف عن ارتكاب مجازر الإبادة ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة".

(ك)