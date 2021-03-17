KCK: نوروز يوم تصعيد النضال ضد الظلم

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني بياناً كتابياً بمناسبة حلول عيد نوروز.

البيان هنأ بدايةً الشعب الكردستاني وجميع شعوب الشرق الأوسط بمناسبة عيد نوروز، كما استذكر شهداء الحرية.

وأعربت منظومة المجتمع الكردستاني عن ثقتها أن نوروز عام 2021 وبموازاة حملة "حان وقت الحرية" سيساهمان في القضاء على فاشية حكومة حزبي العدالة والتنمية والحزب القومي، وتحقيق حرية الشعب الكردي وحرية القائد أوجلان.

وأضاف البيان: "ندعو جميع أبناء الشعب الكردي إلى التوجه نحو ميادين نوروز. وخلال الأيام الأخيرة سمعنا أخباراً غير جيدة حول صحة القائد أوجلان، ومن هذا المنطلق يجب أن يتحول نوروز 2021 إلى نوروز كسر العزلة وتحقيق حرية القائد أوجلان، وتصعيد حملة "حان وقت الحرية". يجب أن يكون هذا النوروز مناسبة لإظهار مدى الإخلاص للقائد أوجلان".

وجاء في البيان أيضاً: "نوروز يوم تعزيز وحماية الشعب الكردي والقيم الوطنية، وتصعيد النضال ضد الظلم على أسس أخوة الشعوب. في يومنا الراهن برزت الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى النضال المشترك، وتعزيز وحدة الشعب الكردي مع الشعوب الجارة، وتصعيد النضال المشترك ضد الظلم سوف سيكون كفيلاً بضمان وجوده القومي، وتحقيق حرية شعوب الشرق الأوسط".

الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني دعت في ختام بيانها إلى إشعال شعلة نوروز في كل ساحات وميادين النضال، وأنهت بيانها بالقول "مثلما أشعل كاوا الحداد نار نوروز في قصر الظالم ضحاك. وكما أشعل أحفاد كاوا نار نوروز في غاري، فإن شعلة نوروز سوف تشتعل في السهول والجبال والقرى والأحياء وفي كل مكان، وسيكون عام 2021 عام الحرية".