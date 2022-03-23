KCK: نوروز 2022 حدد مسار وأهداف النضال

بالتزامن مع انتهاء الاحتفاليات بعيد نوروز، أصدرت منظومة المجتمع الكردستانية بياناً كتابياً قالت فيه: " نوروز بثت الرعب في قلوب الفاشيين والطغاة والقوى الظالمة. لقد منح معنويات كبيرة للشعب الكردي والأصدقاء وقوى الديمقراطية".

وفيما يلي نص البيان:

"نهنئ شعبنا وأصدقائنا في أجزاء كردستان الأربعة وجميع أنحاء العالم ، وخاصة في شمال كردستان وتركيا، الذين خرجوا إلى الميادين بمناسبة نوروز حرية القائد آبو، ولقنوا فاشية حزب العدالة والتنمية - حزب الحركة القومية، مركز التخلف في الشرق الأوسط ، درساً تاريخياً. كما لقنوا درسا تاريخيا للقوى المعارضة للديمقراطية والحرية. ونتمنى لهم النصر في نضالهم في السنوية الخمسين للقائد.

الشعب الكردي وأصدقائه والملايين من الناس صرخوا "يعيش القائد آبو" و "لا لحياة بدون القائد" ، أظهروا وفاءً كبيرا للقائد آبو. لقد نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن القائد الذي يقدم خدمة جليلة للشعب الكردي وشعوب الشرق الأوسط والإنسانية. كما أكدوا إيمانهم ووفائهم لأبنائهم المقاتلين الفدائيين. وبهذا الشكل أظهروا احتراماً وتقديراً كبيراً لجهود القائد آبو على مدى 49 عاماً، كما خطوا خطوة تاريخية في سبيل حرية الشعب الكردي، وتوجوا نضال الشعب الكردي على مدى 49 عاما. أظهر نوروز 2022 ماهية الشعب الذي تم بنائه عبر 49 عاماً من النضال المتواصل. كان نوروز 2022 بمثابة الإعلان عن أن حزب العمال الكردستاني والشعب الكردي سيشنان كفاحاً أكبر في العام الخمسين للقيادة.

كل نوروز تحول إلى نوروز أعاد فيه الشعب الكردي بناء نفسه بقيم جديدة. ونوروز طور وعزز نضال الشعب الكردي. أصبح الشعب الكردي لا يقهر لدرجة أنه تحول إلى شعب منتفض. خلال هذا النوروز ، تعززت قوة الشعب الكردي وأعاد بناء نفسه بقيم جديدة. كانت النساء والشباب في المقدمة وأكدوا على تحول نوروز إلى ثورة ديمقراطية وثورة اجتماعية وثورة ثقافية وثورة وطنية. إذا كان الشعب الكردي قد تمكن من التصدي لكل الهجمات فهذه نتيجة لهذه الثورات.

شنت فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، من خلال العزلة الشديدة التي فرضتها على القائد آبو منذ 5 نيسان 2015، هجوما كبيراً على الشعب الكردي وقوى الديمقراطية على مدى 7 سنوات. وبهذه الطريقة تريد تفكيك الشعب الكردي وقوى الديمقراطية وإقامة دكتاتورية فاشية في تركيا وإبادة الكرد. ولهذه الغاية أعدت "خطة إبادة" في عام 2014، وعلى هذا الأساس فرضت أكبر ضغط على الشعب الكردي وقوى الديمقراطية في تاريخ تركيا. الشعب الكردي وأصدقائه وقوى الديمقراطية صرخوا في نوروز 2022: "حان وقت النصر" ، انتفضوا وهزموا أولئك الذين أعدوا "خطة الإبادة". ارتعدت اقدام الفاشية في نوروز 2022. ورأت اقتراب نهايتها على يد نضال الشعب الكردي وقوى الديمقراطية.

أظهر نوروز هذا العام تصاعد النضال المشترك بين الشعب الكردي وقوى الديمقراطية. هذا الصعود القوي في نوروز، وروح وموقف النضال المشترك يبشر بتأسيس تركيا ديمقراطية وكردستان حرة، وشرق أوسط ديمقراطي. لقد أثبت نوروز هذا العام مرة أخرى أن مستقبل تركيا سيحدده تحالف القوى الديمقراطية مع الشعب الكردي.

منذ كاوا الحداد وحتى يومنا هذا، فإن روح وطبيعة نوروز هي الانتفاضة ضد الظلم. وتحول على مدى التاريخ إلى النضال من أجل الحرية بالنسبة للشعوب المظلومة. انتفض نوروز 2022 ضد فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية التي تساهم في استدامة استبداد وتخلف الشرق الأوسط، وكانت خطوة تاريخية نحو الحرية والديمقراطية. في نوروز 2022 ، لم تحدد الشعوب من خلال موقفها مسار الحركة السياسية في كردستان وتركيا فقط، بل مسار الحركة السياسية في الشرق الأوسط. وكان بمثابة المؤتمر الديمقراطي للشعوب وبرنامج وهدف وخطة عمل نضالية.

نوروز بثت الرعب في قلوب الفاشيين والطغاة والقوى الظالمة. لقد منح معنويات كبيرة للشعب الكردي والأصدقاء وقوى الديمقراطية. خلقت هذه المقاومة والموقف الشعبي طاقة كبيرة يمكنها بث الحياة في الموتى. كل الثوريين والوطنيين والديمقراطية الذين شهدوا هذا النضال والموقف الشعبي، سيناضل ويحقق النصر مهاما بلغ الظلم والاضطهاد.

يجب على الشعب الكردي وقوى الديمقراطية، ومن خلال القوة التي اكتسبوها من نوروز 2022 ، في العام الخمسين للقائد ، تصعيد النضال وتنظيمه بشكل أكبر. موقف الشعب في نوروز أثبت إلى أن هناك فرص وإمكانيات كبيرة من أجل تطوير تحالف القوى الديمقراطية مع الشعب الكردي. وبناء على هذه الحقيقية ، يجب على الشعب تصعيد النضال من أجل الإطاحة بفاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، التي تضطهد الشعب الكردي ، وتتبع سياسة الإبادة الجماعية وتمارس الضغط على قوى الديمقراطية. وتحرير القائد آبو وبناء تركيا الديمقراطية، وكردستان الحرة والشرق الأوسط الديمقراطي.

هذه هي صرخة مظلوم، زكية، رهشان، روناهي، بيريفان، سما يوجا، كمال كرتوك وجميع شهداء نوروز، وقيم 49 عاماً من النضال، هذا هو نوروز 2022 ".

(ك)