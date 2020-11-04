KCK: مسعود البارزاني أعلن عن نيته في الحرب

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستانية بيانًا كتابيًّا بصدد البيان الذي أصدره رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، والذي شرعن فيه الاقتتال الكردي الكردي، وادّعى أن قوات حزب العمال الكردستاني عمدت، خلال فترة الحرب ضد داعش، إلى احتلال بعض المناطق.

وقالت رئاسة منظومة المجتمع الكردستانية في بيانها: "إن اللجنة التنفيذية في حزب العمال الكردستاني وكذلك المجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستانية قد أكدا في تصريحاتهما أنه لا توجد أي مشكلة بينهم وبين الحزب الديمقراطي وإدارة جنوب كردستان، وإنهما انتقدا العلاقات القائمة بين الحزب الديمقراطي وتركيا، والمواقف السلبية التي اتخذها إزاء حركة حرية كردستان بتحريض من تركيا".

وحول ادعاءات مسعود البارزاني التي قال فيها "أثناء الحرب ضد داعش قام حزب العمال الكردستاني باحتلال بعض المناطق"، جاء في بيان منظومة المجتمع الكردستانية: "قوات الكريلا لم تستولِ على شنكال، بل حررته من داعش، وعليه فإن حزب العمال الكردستاني أنقذ شعب شنكال من مجزرة أكبر.

إن التدخل الذي قامت به قوات الكريلا كان دفاعًا عن كرامة الحزب الديمقراطي قبل كل شي، ففي عام 2017 وأثناء الحرب التي نشبت في كركوك بعد الاستفتاء، كانت قوات الكريلا هي التي دافعت عن كركوك حتى النهاية ثم خرجت من هناك."

وحول تصريحات مسعود البارزاني جاء في البيان: "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني أورد في تصريحاته العديد من الحجج والمبررات لحشد قواته العسكرية في مناطق الكريلا ومحاصرتها، وهو بهذا الشكل كشف عن نيته وأعلن عن قرار الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، وكشف أنهم ينتظرون الفرصة والظروف المناسبة لذلك".

وحول تصريحاته التي يدّعي فيها أنهم حرّموا الاقتتال الكردي الكردي، قال البيان: "يقول إننا حرّمنا الاقتتال بين الكرد، ولكنه لاحقًا أورد العديد من الحجج والمبررات وأعلن أنه سوف يشن الحرب".