KCK: ليلى كوفن اعتقلت على خلفية إصرارها على النضال الديمقراطي

وأصدرت الرئاسة لمشتركة للهيئة التنفيذية في منظومة المجتمع الكردستاني بياناً كتابياً حول اعتقال البرلمانية عن حزب الشعوب الديمقراطية ليلى كوفن.

البيان أشار إلى أن اعتقال الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي ليلى كوفن "أظهر مرة أخرى وبشكل ملموس، ما الذي تقصده تركيا بالإصلاحات، وهي اعتقال السياسيين.

إن المقصود بالإصلاحات هو إصدار قوانين فاشية جديدة، وفيما بعد ومن أجل تضليل الرأي العام، ربما ستتخذ بعض الإجراءات الصغيرة من أجل التغطية على هذه الممارسات الفاشية، فبعد اعتقال 100 شخص سوف تقوم بالإفراج عن 5 أشخاص، وهكذا سوف تدّعي أنها أجرت الإصلاحات."

بيان منظومة المجتمع الكردستانية نوه إلى أن ليلى كوفن اعتُقلت على خلفية إصرارها على النضال الديمقراطي، وأضاف: "اعتُقلت ليلى كوفن نظراً لروحها الحرة وإصرارها على النضال السياسي الديمقراطي، فكل شخص يتصدى لسياسات حزب العدالة المناهضة للديمقراطية وللشعب الكردي يصبح هدفاً للسلطات، ومن الواضح أن السلطات تقوم بمعاقبة ليلى كوفن بسبب مشاركتها عام 2018 في الإضراب المفتوح عن الطعام، للتنديد بالعزلة المفروضة في إمرالي.

إنه انتقام، فعندما أطلقت سراحها كان هدفها هو إعادة اعتقالها في وقت مناسب، كما أن رفع الحصانة الدبلوماسية عنها كان تمهيداً لاعتقالها".

البيان أكد أيضاً أن معايير العدالة والقضاء في تركيا تنسجم مع المعايير الاجتماعية والدولية، "حيث يتم اعتقال الناس بناء على رغبات ومشاعر طيب أردوغان الانتقامية وبناء على رغبات دولت بهجلي".

منظومة المجتمع الكردستاني دعت في بيانها إلى تصعيد النضال ضد الفاشية وضد العزلة: "لن تتحقق حرية الشعب الكردي ولا حرية المعتقلين ما لم يتم القضاء على الفاشية في تركيا، لذلك فقد حان الوقت لتصعيد النضال ضد الفاشية والعزلة والنضال من أجل الحرية، في كل مكان".

كما دعا البيان "كافة القوى الديمقراطية في تركيا، والنساء والشباب، وجميع أبناء الشعب الكردي، إلى تصعيد النضال من أجل القضاء على الفاشية وإنهاء العزلة".