KCK: انضمام PDK إلى الاحتلال التركي في الهجوم على الكريلا اعتداء على سيادة باشور ومكتسباته

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بياناً كتابياً، حول مخطط دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK))، للهجوم على قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)، جاء فيه:

"شارك ملايين الكرد هذا العام للاحتفال بعيد نوروز في ساحات الحرية. عبّر شعبنا خلاله عن ارتباطه بالقائد آبو ومقاومته ضد فاشية AKP)) و((MHP، لقد أكد نوروز 2022 أنه نوروز المقاومة والحرية المستمرة منذ 50 عاماً، وعندما يستقبل شعبنا نوروز بشكل مهيب، اليوم، فهذا يؤثر على العالم أجمع، ومن ناحية أخرى، فإن فاشية AKP وMHP التي لا تتحمل كفاح شعبنا، خرجت خلال الأيام الأخيرة ووعدت بارتكاب إبادات جماعية جديدة والبدء بتحركاتها الاحتلالية مجدداً".

PDK تعرقل انتصار الكريلا

تابع البيان "تقوم الدولة التركية الفاشية منذ عام 1982 بالعمليات العسكرية ضد حركتنا، ومنذ بداية 2021 بدأت بحركة احتلالية على جنوب كردستان بدءاً من منطقة غاري، ولكن قوات الكريلا قاومت وقدمت تضحيات كبيرة وأوصلت مخططات العدو إلى الهزيمة. أبدت قوات الكريلا مقاومة كبيرة في كل من غاري وورخيله ومام رشو وزندورا وكري سور بكل بطولة وفدائية حتى اللحظات الأخيرة ضد احتلال الدولة التركية، لكن PDK كان يدعم الدولة التركية ويقدم لها المعلومات ويقوم بالدعاية ضد ساحات الكريلا، وبهذا أصبح عائقاً أمام هزيمة الدولة التركية كاملاً".

تحضيرات الديمقراطي الكردستاني للهجوم على الكريلا

أضاف البيان "في بدايات هذا العام، كان هناك العديد من النقاشات والأخبار في الوسائل الإعلامية بجنوب كردستان، عن قيام الدولة التركية المحتلة بحملة احتلال أخرى في جنوب كردستان بمساعدة كاملة من الحزب الديمقراطي الكردستاني، بعد أن وضعا خططاً مشتركة بينهما، وبحسب ما يتم تداوله من وسائل إعلامية في جنوب كردستان، فهناك مؤشرات إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيشارك بشكل مباشر مع الاحتلال التركي لتنفيذ حملة أخرى في جنوب كردستان، وذلك عبر إرسال قوات من البيشمركة لمحاربة مقاتلي "الكريلا".

ونوّه البيان "لقد قمنا بنشر وإرسال هذه المعلومات إلى الرأي العام وشاركناها مع الجميع، ولكن ما يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني مصرّاً على شن حملة إلى جانب الاحتلال التركي ويقوم بتحضيرات الحرب.

وبحسب التقارير والمعلومات التي يتم نشرها والتي وصلت لنا، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقوم بأعمال استفزازية ليضع شرعيته في حملة الاحتلال التركي، ومن ثم سيبدأ بنشر معلومات زائفة وتطبيق نظام الحرب الخاصة عبر الوسائل الإعلامية الكردية ضد مقاتلي حرية كردستان، وفي حال لم تنجح هذه الخطة، ستبدأ المرحلة الثاني وهي، قيام البيشمركة بشن حملات عسكرية ضد شعبنا ومقاتلي الكريلا في جنوب كردستان، كما تعمل بعض الوسائل الإعلامية التابعة للحزب الديمقراطي من الآن، على إنشاء قاعدة إعلامية قادرة على تشكيل شرعية كاملة لحملة الديمقراطي إلى جانب الاحتلال التركي.

وكما يتضح للوسائل الإعلامية، فإن قوات خاصة مسلحة بالأسلحة الثقيلة تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تتمركز في العديد من المناطق التي يوجد فيها مقاتلو الكريلا منذ 20 عاماً، وتقع تحت حمايتهم، حيث لم يكن لها أي وجود فيها، وبالطبع هذه خطوة خطرة جداً التي تهدف وتخدم دولة الاحتلال التركي".

أكد البيان "لقد قمنا بتنبيه الحزب الديمقراطي مرات عديدة، بعدم التوجه إلى الدولة التركية، وطلبنا منه عدم الارتماء في حضن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، وفي حال قيام الحزب الديمقراطي الكردستاني بالوقوف إلى جانب الاحتلال التركي ومحاربة مقاتلي الكريلا، فإنه سيلحق أضراراً كبيرة بالمكتسبات الوطنية والديمقراطية لشعبنا الكردستاني، كما يعد انضمام الديمقراطي إلى الاحتلال في المعركة ضد الكريلا اعتداء على سيادة جنوب كردستان ومكتسباته، لذلك يجب على الديمقراطي ألّا ينضم لهذه الخطة الاحتلالية القذرة".

دعا البيان "برلمان إقليم كردستان والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الرسمية والرأي العام، إلى الوقوف في وجه هذه الخطط الاحتلالية وتحذير الشعب الكردي من تصرفات الحزب الديمقراطي الكردستاني، كما نوقظ شعبنا الكردستاني للمخططات القذرة وندعوه لعدم السماح للحزب الديمقراطي الكردستاني بالانضمام إلى مخططات الاحتلال التركي.

(ف)