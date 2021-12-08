KCK: الذين هاجموا مروان بدل سيلقون جزائهم

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني بياناً كتابياً، بصدد استشهاد الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية في شنكال، مروان بدل، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة تركية.

وجاء في نص البيان:

"دولة الاحتلال التركية نفذت مجزرة أخرى. هاجمت الرئيس المشترك لمجلس الشعب الإيزيدي مروان بدل، بواسطة طائرة مسيّرة، وعندما اغتيل مروان بدل تم إنقاذ أطفاله في اللحظة الأخيرة، لا بد من محاسبة مرتكبي هذه المجزرة وتقديمهم للعدالة؛ وسيبني شعبنا الإيزيدي بالتأكيد إيزيدخان الحرة، التي كان يتوق إليها مروان بدل.

كان مروان بدل من قادة الإيزيديين الذين قاتلوا جنباً إلى جنب مع الكريلا عندما هاجم تنظيم داعش الإرهابي بهدف الإبادة الجماعية، وساهم في تنظيم الإيزيديين في جبل شنكال.

نستذكر هذا المقاوم العظيم بإجلال واحترام، ونتوجه بالتعازي لكل شعبنا الإيزيدي، باسم حركة الحرية نعيد التأكيد على أننا سنكون دائماً مع شعبنا الإيزيدي.

الهجوم نفذته الدولة التركية، لكن الذين قدموا المعلومات الاستخباراتية هم الأشخاص الذين نظمهم جهاز "الباراستن" في شنكال. هؤلاء ينقلون المعلومات إلى المخابرات التركية. كما أن قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني تعمل خلال تصريحاتها والأخبار والبرامج التلفزيونية التي تنقلها الوسائل الإعلامية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، على شرعنة الهجمات التي تستهدف الإيزيديين الذين يناضلون من أجل الإدارة الذاتية في شنكال. ليس الإيزيديون فقط، بل أن الكرد جميعاً يرون هذه الحقيقة. على الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يجعل المناطق المتنازع عليها هدفاً للدولة التركية، أن يتخلى عن هذا النهج.

قادة الإيزيديين الذين اغتيلوا في شنكال حاربوا ضد داعش، وساهموا بشكل رئيس في طرد داعش من شنكال. لذلك، فإن كلاً من مروان بدل، وسعيد حسن، وزردشت شنكالي هم قادة شعبنا الإيزيدي. أصدقاء درويش عفدي. هم شهداء المقاومة ضد داعش.

الدولة التركية تنتقم من هؤلاء المقاومين. أما الحزب الديمقراطي، فإنه يبرر هذه الهجمات من خلال مواقفه وسياساته وتصريحاتها ويصبح شريكاً في هذه الهجمات الانتقامية.

تم ارتكاب إحدى أكبر الإبادات الجماعية في القرن الحادي والعشرين ضد الإيزيديين في شنكال. ولا يزال الآلاف من الفتيات والنساء الإيزيديات في أيدي داعش، بالإضافة إلى العراق والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن القوى السياسية والعسكرية القوية في الشرق الأوسط هي المسؤولة عن هذا الوضع في شنكال. الدولة التركية حليفة داعش، متواطئة في هذه الإبادة الجماعية، وسوف يتضح تعاون الدولة التركية مع داعش مستقبلاً.

المعلومات في هذا المجال متاحة بالفعل لدى العديد من الدول، إذا تم تقديم داعش التي أبادت الإيزيديين لمحاكمة دولية، فستتضح هذه الحقيقة تباعاً.

تسعى الدولة التركية من خلال هذه الهجمات إلى استكمال عمليات الإبادة الجماعية التي نفذها داعش، ويعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني أنه إذا تم سحق شنكال، فسوف يتم التغطية على حقيقة أنه لم يقاوم داعش وأنه تخلى عن الإيزيديين في مواجهة الإبادة الجماعية.

لا يمكن تفسير موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يبرر هجمات الدولة التركية سوى بهذا الشكل. من وجهة نظرنا، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرتكب أكبر خطأ في تاريخه ضد الإيزيديين. مع أنه إذا حصل الإيزيديون على حقهم في الإدارة الذاتية، ووافق الحزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك، فإنه سيتمكن من تلافي ما حدث في 3 آب عام 2014.

الإيزيديون الذين نقلوا المعلومات الاستخباراتية خلال فترة المجزرة، سيسجلون في تاريخ الإيزيدية كخونة وعملاء. سابقاً، كان يسمى هؤلاء بـ "الذين يبيعون الشعب مقابل وعاء حساء". وهؤلاء يفعلون نفس الشيء الآن مقابل بعض الطعام. يجب على الإيزيديين إخراج هؤلاء من صفوفهم وطردهم من المجتمع. لا يحق لمثل هؤلاء الأشخاص البقاء في الأرض المقدسة للإيزيديين.

يجب ألا ينسى الإيزيديون مام زكي ومام بشير وسعيد حسن وزردشت شنكالي ومروان بدل. ومن أجل الوفاء لذكراهم؛ يجب أن يسعى إلى تحقيق آمالهم وأهدافهم. إذا سقط مروان شهيداً، يجب يحل العشرات والمئات مكانه. الحرية لا تتحقق بسهولة. ولكيلا نتعرض مرة أخرى للمجازر، يجب بناء مجتمع إيزيدي حر بإدارة ذاتية.

بمجرد أن يصبح الإيزيديون أحراراً ويكون لهم إدارتهم الذاتية، سوف تنتهي المجازر الجماعية؛ وقتها سوف ستضاف الإيزيدية كإحدى القيم والمعتقدات الأصيلة والتاريخية إلى هوية وثقافة الشرق الأوسط.

يجب أن يكون الرد الحقيقي الوحيد لذكرى أولئك الذين قتلوا واختطفوا واستشهدوا على يد داعش، هو تحقيق الحرية والإدارة الذاتية للإيزيديين. هذه هي الآن رغبة جميع الإيزيديين، هل هناك إيزيدي واحد لا يرغب بذلك؟ إذا كان هناك من لا يدافع عن إيزيدخان حرة، فإن سبب ذلك هو أما القمع والضغط أو المصالح الرخيصة.

باسم حركة الحرية الكردية، ندعو جميع الإيزيديين إلى تصعيد نضالهم من أجل تحقيق مجتمع إيزيدي حر وإدارة ذاتية، وفاء لـ مروان بدل وجميع شهداء المجتمع الإيزيدي. عندما يلتف الإيزيديون حول حرية إيزيدخان لن تستطيع أي قوة أن تقف في طريق بناء مجتمع إيزيدي حر وإدارة ذاتية".

(ك)