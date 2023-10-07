KCK: على شعب كردستان وأصدقائه تصعيد وتيرة نضالهم لإنهاء المؤامرة الدولية

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بياناً كتابياً بشأن مؤامرة 9 تشرين الأول عام 1998، الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، جاء فيه:

"مرّت 25 عاماً على المؤامرة الدولية التي حيكت في 9 تشرين الأول ضد القائد آبو، إننا ندين مرة أخرى المؤامرة الدولية التي نفذت كخطوة في خطة الإبادة الجماعية بحق الكرد وجميع القوى المشاركة في المؤامرة، ونستذكر بكل احترام وامتنان كبيرين جميع شهداء الثورة والديمقراطية الذين شكلوا، بقيادة الرفيقين خالد أورال وآينور أرتان، حلقة من النار حول القائد آبو تحت شعار "لا يمكنكم حجب شمسنا"، إن الجهود العظيمة وذكرى الشهداء هي الشعلة التي تنير دربنا، وبهذه المناسبة نجدد مرة أخرى عهدنا بتصعيد النضال وتحقيق النصر للشهداء.

نحن في خضم نضال متواصل ضد المؤامرة الدولية

نحن كشعب كردي وحركة الحرية الكردية، نسير على خطا مناضلي ’لا يمكنكم حجب شمسنا‘ ضد المؤامرة الدولية منذ 25 عاماً، ونخوض نضالاً متواصلاً ضد المؤامرة، وسرعان ما أدرك شعب كردستان أن المؤامرة الدولية ضد القائد آبو كانت ضدهم، واتخذوا موقفاً قوياً ضد المؤامرة الدولية منذ بدايتها وحتى يومنا هذا وتبنّوا القائد آبو، وقد انتشر هذا الموقف والدعم للشعب الكردي في جميع أنحاء العالم اليوم؛ وأصبح يساندها الشعب والنساء والشبيبة وجميع المضطهدين، كحركة الحرية الكردية، ندين مرة أخرى المؤامرة والقوى المتآمرة في ذكراها الخامسة والعشرين، ونهنئ شعب كردستان الوطني الذي يخوض نضالاً وينظم فعاليات متواصلة ويقاوم ضد المؤامرة الدولية منذ 25 عاماً والذي أظهر موقفه المثالي من الولاء للقائد آبو، من خلال جعل هدفه الأساسي هو إحباط المؤامرة، كما نعرب عن امتناننا وتحياتنا للجميع، شعباً ونساءً وشبيبةً وأصدقاءً، وجميع القوى الديمقراطية في الشرق الأوسط وحول العالم، الذين اتخذوا موقفاً ضد المؤامرة تضامناً مع شعب كردستان.

يتبع...

(ف)