KCK: على الشعب والرأي العام أن يتصدى بحزم لسياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني

وجاء في بيان الرئاسة المشتركة للهيئة القيادية في منظومة المجتمع الكردستاني "مجموعة من مؤلفة من 7 مقاتلين من الكريلا كانوا يريدون العبور من مكان إلى آخر ضمن أماكن توزع الكريلا، تعرضت لكمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان كما تعرضت للهجوم أيضًا. قبل ذلك نصبت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كمينًا لمجموعة مؤلفة من 3 مقاتلين من الكريلا، وشنت هجومًا عليها.

الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يصدر أي بيان بخصوص مقاتلي الكريلا الثلاثة. وأعلنت قوات الدفاع الشعبي أن المقاتلين السبعة الذين تعرضوا للهجوم استشهدوا. أيضًا، 7 من المقاومين في زندورا استشهدوا في هجوم للمحتلين الذين استفادوا من الحصار الذي تفرضه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على الكريلا. الحزب الديمقراطي الكردستاني أصبح طرفًا علنيًّا إلى جانب الدولة التركية في الحرب على الكريلا".

وأضاف البيان "الحزب الديمقراطي الكردستاني رد على بيان قوات الدفاع الشعبي بالقول( ماذا تفعل الكريلا في خليفان) وهذا يعني أن الحزب يعترف بمسؤوليته عن هذا الهجوم. منذ ربيع عام 2020 والحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول محاصرة الكريلا، ويحاول السيطرة على جميع الطرقات، لعرقلة تنقلات الكريلا بين منطقة وأخرى. وتصريح الحزب الديمقراطي الكردستاني (ماذا تفعل الكريلا في خليفان) هو اعتراف أنه يحاصر مناطق الكريلا لتقطيع أوصالها، والكمين الذي نصبه لثلاثة مقاتلين وبعد كمين لسبعة مقاتلين في ذات المنطقة هو نتيجة لهذا الحصار".

ولفت البيان إلى أن "التصريح (ماذا تفعل الكريلا في خليفان) محاولة لإضفاء الشرعية على الهجمات التي تستهدف الكريلا، وهذا يعني أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيواصل محاولاته لمحاصرة مناطق الكريلا، ونصب الكمائن لقوات الكريلا، وبهذا الشكل يساند الدولة التركية من أجل تصفية الحركة التحررية الكردية".

ودعا البيان "الشعب الكردي والرأي العام إلى الوقوف في وجه هذه السياسات التي تهدد وجود ومستقبل والحياة الحرة والديمقراطية للكرد، عليهم أن يبدوا مواقفهم بوضوح".

وأكمل البيان "على شعبنا والرأي العام أن يعلم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بسياساته وحصاره لمناطق الكريلا وهجماته يفرض الحرب ويمهد الطريق لها، ويفرض الاستسلام على حركتنا ويفرض علينا التخلي عن النضال ضد الدولة التركية الاستعمارية، وعلى الرغم من أن حركتنا والكريلا تتحرك بصيبر ومسؤولية، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتراجع عن سياساته. على الجميع أن يعلم هذه الحقيقة".

(م)