KCK: على الشعب الوقوف إلى جانب الكريلا والتصدي للهجمات

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس الرئاسي في منظومة المجتمع الكردستانية بياناً كتابياً بصدد هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع.

وجاء في مستهل البيان: "في ليلة الـ 23-24 نيسان أطلقت الدولة التركية هجوماً واسعاً في مناطق الدفاع المشروع التي تسيطر عليها قوات الكريلا، وكان من المتوقع أن تنفذ الدولة التركية مثل هذا الهجوم، بعد هزيمة غاري في الـ 10 من شهر شباط. طبعاً مخطط الإبادة هذا تم إعداده في صيف عام 2014، بهدف القضاء على نضال الشعب الكردي من أجل الحرية، واستكمال إبادته، إذ تستهدف الهجمات مساحة واسعة من مناطق الدفاع المشروع التي تسيطر عليها قوات الكريلا".

'تزامن الهجمات مع الذكرى السنوية للإبادة الأرمنية أمر مقصود'

وجاء في البيان أيضاً: "لقد تم إطلاق الهجوم بشكل مقصود ومدبر بالتزامن مع الذكرى السنوية للإبادة الأرمنية، وهي رسالة واضحة مفادها "كما قضينا على الأرمن سوف نقضي عليكم أيضاً"، وكما أقدموا سابقاً على إبادة الأرمن بدعم من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية فإنهم الآن يسعون إلى إبادة الكرد بدعم وصمت أمريكا وألمانيا والدول الأوروبية".

'القوى الدولية والحزب الديمقراطي الكردستاني وافقوا على الهجوم'

ونوّهت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني إلى أن الدولة التركية نالت قبول وموافقة القوى الدولية لشن هذا الهجوم، وأضافت: "إن صمت القوى السياسية الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني، يعني شرعنة هذه الهجمات والموافقة عليها، وعلى القوى السياسية الكردية والشعب الكردي رفض هذه الهجمات في أي مكان يتعرض فيه الشعب الكردي للهجوم، كما أن صمت القوى السياسية الكردية لا ينسجم مع مسؤولياتها الوطنية".

'على الحكومة العراقية توضيح موقفها'

وتابع البيان أيضاً: "تتجاهل الدولة التركية الإرادة السياسية العراقية بالهجوم الذي تنفذه، وتهدد وحدة الأراضي العراقية، لذلك، إذا اتخذت العراق موقفاً مناهضاً لهذه الهجمات، فإن هذا الأمر سيجعلها غير مشروعة. أما إذا لم تتخذ أي موقف، فسيعزز ذلك من مشروعية هذا الهجوم، وسوف يطال وحدة الأراضي العراقية أيضاً".

'هذا الهجوم يستهدف إبادة الكرد وعلى الشعب الكردي الانتفاض في كل مكان'

البيان دعا الشعب الكردي للوقوف إلى جانب قوات الكريلا في مقاومتها لهجمات الاحتلال، وأضاف: "على الشعب الكردي والأصدقاء والقوى الديمقراطية أن تدرك أن هذا الهجوم يستهدف الإبادة، وأنه لا يستهدف قوات الكريلا فقط، بل سائر الشعب الكردي. حيث يسعى الاحتلال إلى استكمال إبادة الكرد من خلال القضاء على الكريلا، وهذا الأمر لا يقتصر على الشعب الكردي في شمال كردستان فقط، بل كل القوى الحرة في جميع أجزاء كردستان، وبالتالي إبادة الكرد. وعليه فإن هذا الهجوم يستهدف ميادين الحرية في جنوب كردستان وروج آفا أيضاً.

يجب أن لا ننتظر أن يتم إنهاء هذا الاحتلال عبر مقاومة الكريلا فقط؛ لأنه يستهدف إبادة الشعب الكردي، والقضاء على وجوده. لذلك على جميع أبناء الشعب الكردي الانتفاض في كل مكان، والاتحاد مع قوات الكريلا؛ لأن نضال الشعب من أجل الحرية والديمقراطية لن يحقق النصر من خلال نضال الكريلا فقط. بل يجب على الشعب الاتحاد مع الكريلا، وخوض نضال شامل ضد الاستعمار والإبادة".

(ك)