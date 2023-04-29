KCK: على الجميع تقديم الدعم لتحالف الكدح والحرية وحزب الخضر اليساري

وجّهت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، رسالة بمناسبة الأول من أيار، دعت خلالها الجميع إلى دعم ومساندة تحالف الكدح والحرية وحزب الخضر اليساري.

وجاء في نص الرسالة:

" نبارك 1 أيار الذي هو يوم العمل والتعاون والنضال، بدايةً للطبقة العاملة، لجميع الشعوب والمرأة والمضطهدين، ولأن يوم 1 أيار أصبح يوماً تاريخياً ويتم الاحتفال به، فقد تحقق نتيجة تضحيات كبيرة وعبر نضال عظيم، في هذا الإطار فإن 1 أيار هو عيد العمال والكادحين والمضطهدين، وأيضاً تعني يوم النضال والمقاومة، مرةً أخرى وفي شخص شهداء 1 أيار، نستذكر كافة شهداء الثورة والديمقراطية، ونجدد عهدنا للشهداء بالمقاومة والنضال حتى تحقيق النصر.

يحتل نضال الطبقة العاملة ضد نظام الاستغلال الرأسمالي مكانة مهمة في تاريخ البشرية، تطوّر نضال الطبقة العاملة والعمال من أجل المساواة والحرية والديمقراطية كاستمرار للنضال التاريخي للبشرية وترك إرثاً عظيماً للبشرية، قدّم نضال الطبقة العاملة، الذي تطوّر مع نموذج الحياة الاشتراكية، مساعدة للبشرية جمعاء من أجل زيادة وعي المجتمع من حيث عدم المساواة والاستغلال واكتساب الطابع النضالي، في هذا الصدد، أخذ نضال الطبقة العاملة مكانه في النضال من أجل المساواة والحرية، الذي له طابع عالمي في التاريخ، ويخلق تقدماً على هذا المستوى".

يتبع.....

(ف)