KCK: على أبناء شعبنا في كل مكان الانضمام إلى حملة دحر الاحتلال

وأصدر المجلس الرئاسي في منظومة المجتمع الكردستاني بيانًا كتابيًا بصدد الهجوم التي تشنه قوات جيش الاحتلال التركي على منطقة غاري في جنوب كردستان.

وجاء في البيان:

"بعد اللقاءات التي أجراها وزير الحرب والقائد العام للجيش التركي في كل من بغداد وهولير، أطلق جيش الاحتلال التركي هجمة احتلال ضد غاري في مناطق الدفاع المشروع، ففي صبيحة يوم الـ 10 من شباط استهدفت الغارات الجوية وعلى مدى ساعات، العديد من الأماكن، كما تم إنزال العديد من الجنود، فيما تتواصل معارك عنيفة حاليًّا بين كريلا الحرية والجيش التركي.

'لا يمكن تنفيذ أي تحرك لاحتلال غاري بدون موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني'

منطقة غاري بعيدة جدًّا عن الحدود التركية وتقع ضمن أراضي جنوب كردستان، وقد تعرضت على الدوام للغارات الجوية، ولأول مرة يتم إنزال الجنود والتحرك من أجل احتلالها، ومما لا شك فيه أن أي تحرك لاحتلال غاري لا بد أن يكون بموافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، ففي اليوم الذي بدأ فيه الهجوم، وبدلًا من مناهضة ورفض الاحتلال، قام مسرور بارزاني بتوجيه الاتهام إلى قوات الكريلا، ومنح الشرعية للمحتلين.

ومن المعلوم أن قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني كانت تحاصر مناطق وجود الكريلا منذ شهرين متواصلين، وفي مثل هذه الظروف والأوضاع أطلق جيش الاحتلال التركي هجومه.

'حركة الاحتلال بدأت بالتزامن مع الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية'

تزامنت حركة الاحتلال التي تستهدف غاري مع الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية، مما يشير بوضوح إلى أن هدف الدولة التركية هو القضاء على حركة الحرية وإبادة الكرد، فقد أطلقت في روج آفا أيضًا هجمة احتلالية من أجل القضاء على الحياة الحرة والديمقراطية للشعب الكردي، وإن مقولة "الخطأ الذي ارتكبناه في شمال العراق لن نكرره في شمال سوريا" تشير إلى أن هذا هو الهدف من هجومها على روج آفا، والهجوم الحالي في المناطق الواقعة داخل أراضي جنوب كردستان، يستهدف حركة الحرية الكردية في شخص قوات الكريلا، كما يستهدف تصفية فيدرالية جنوب كردستان أيضًا، وأهالي جنوب كردستان وكذلك الشعب الكردي يقول إن هذا الهجوم لا يستهدف حزب العمال الكردستاني وقوات الكريلا، بل هي حركة لاحتلال جنوب كردستان.

وإذا لم يتم إنهاء الاحتلال في جميع أجزاء كردستان، فلن تتوقف هجمات الدولة التركية التي تستهدف حياة ووجود وحرية وديمقراطية الشعب الكردي في جميع أجزاء كردستان، المسؤولون في الدولة التركية لا يتوانون في كل مناسبة ومن خلال إعلامهم، عن الإعلان أن كركوك والموصل تتبع للدولة التركية، بعد الهجمات التي استهدفت خاكورك وحفتانين القريبتين من الحدود، وهذا الهجوم الجديد داخل أراضي جنوب كردستان، يعتبر خطوة مهمة للدولة التركية من أجل السير إلى محافظتي كركوك والموصل، ومن التجارب السابقة للاحتلال، فالواضح أن الدولة التركية لا تخرج من المناطق التي احتلتها.

'على الشعب الانتفاض والانضمام على حملة دحر الاحتلال'

لقد كشفت قوات الدفاع الشعبي أن المروحيات الحربية التي شاركت في الهجوم، أقلعت من جبال غاري من المناطق التي تسيطر عليها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، والمصادر المحلية أكدت أن هذا الهجوم يتم إدارته في بلدة باكرمان التابعة لمدينة آكره في جنوب كردستان.

إن الهجوم على غاري لا يستهدف فقط نضال حرية الشعب الكردي بقيادة حزب العمال الكردستاني، بل يستهدف وجود الشعب الكردي، ويستهدف الحياة الحرة والديمقراطية للشعب الكردي، وإذا لم يتم اعتبار أن الهجوم على أي جزء من كردستان هو هجوم يستهدف جميع أجزاء كردستاني، وإذا لم يتم التحرك والتصرف وفق ذلك، لا يمكن أبدًا تحرير جميع أجزاء كردستان، كما يمكن أن نفقد جميع المكتسبات، ولذلك فإن على جميع أبناء شعبنا في جميع أجزاء كردستان وفي المهجر، وكذلك القوى السياسية والمثقفين والكتاب والفنانين والنساء والشباب، التزام موقف مناهض ضد الهجوم الاحتلالي على منطقة غاري، ويجب أن يشهد جنوب كردستان حركة شعبية مناهضة ومضادة لهذا الهجوم، وعلى الأحزاب السياسية والمثقفين والفنانين والشباب والنساء المشاركة والانضمام إلى الحركة الشعبية.

جميع أبناء شعبنا سواء في شمال كردستان أو روج آفا وروجهلات وفي خارج الوطن، يجب أن يشاركوا في النشاطات والفعاليات بشكل متواصل، وإبداء موقف حازم من الاحتلال وذلك في إطار حملة "لا للعزلة، والفاشية والاحتلال، حان وقت الحرية، يجب على الجميع وخاصة الشباب والنساء الانتفاض في كل مكان والانضمام إلى حملة دحر هذا الاحتلال.

'على شعبنا في جنوب كردستان تضييق الخناق على الاحتلال'

لقد أعلن شعبنا في جنوب كردستان عن موقفه الوطني والثوري ضد قوى الاحتلال، من أمثال الدولة التركية وجميع الهجمات الاحتلالية.

نحن لن ننسى الموقف الذي أبداه الشعب في كل من آميدية وديرالوك وشلادزة، أثناء هجوم الاحتلال التركي على منطقة زاب عام 2008، كما أن موقف الشعب ضد قواعد الجيش التركي في شلادزه، سُطّر كموقف مشرف على صفحات التاريخ، وهذه المواقف هي التي تحدد مسار النشاطات في يومنا الراهن ضد الاحتلال. وفي هذا الإطار فإن على أبناء شعبنا الانتفاضة في جميع مدن جنوب كردستان وخاصة في دهوك وآكره، لمناهضة الهجوم الاحتلالي الذي تشنه الدولة التركية، وأن يؤكدوا أنه لا يمكن احتلال مناطق الدفاع المشروع ومناطق جنوب كردستان، يجب تضييق الخناق على المحتلين في جنوب كردستان.

الدولة التركية، دولة الاستعمار والإبادة تشن الهجمات ضد نضال حرية الشعب الكردي في مكان، إنها تسعى إلى حرمان الكرد من العيش بحرية وديمقراطية في عملية إعادة ترتيب التوازنات في الشرق الأوسط، وبالتالي إبادة الشعب الكردي، وهذا الواقع وهذه الحقيقة يجب أن تدفع جميع الكرد إلى الانتفاضة ضد الدولة التركية، وإيقاف الهجمات، وضمان وجود الشعب الكردي، ليكون القرن الحادي والعشرون هو القرن الذي ينال فيه كل جزء من كردستان الحياة الحرة والديمقراطية".

(ك)