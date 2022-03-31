KCK تستذكر قاضي محمد وتؤكد أن تحقيق كردستان حرة وإيران ديمقراطية ممكنة وقريبة

أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، بياناً، بمناسبة الذكرى السنوية لإعدام رئيس جمهورية مهاباد الكردستانية قاضي محمد ورفاقه من قبل السلطات الإيرانية، جاء فيه:

"نستذكر رئيس جمهورية مهاباد، قاضي محمد، ورفاقه الذين أعدمتهم الحكومة الإيرانية في 31 آذار 1947بكل إجلال وتقدير، ونؤكد أن كردستان الحرة التي كانوا يرنون إليها ستتحقق بالتأكيد.

لقد جعل مفهوم الدولة القومية للفساد في الشرق الأوسط وأيديولوجيته العنصرية القرن العشرين قرن الإبادة الجماعية للكرد. الشعب الكردي انتفض ضد السياسات القمعية وطالب بالحرية، وقدّم الكثير من التضحيات وتعرض للكثير من المجازر الوحشية مقابل هذا المطلب، حيث تمت الإطاحة بجمهورية مهاباد الحرة والمستقلة من خلال المجازر والإعدامات؛ سياسات الإعدام والإبادة الجماعية التي انتهجتها تركيا وإيران ضد الكرد تظهر لنا مدى سياسة القمع التعسفية التي نفذت في القرن العشرين، ولا تزال هذه السياسات مستمرة حتى الآن. يريد الشعب الكردي أن يعيش باستقلالية وحرية وتآخٍ مع أبناء المنطقة، لكن الأنظمة الديكتاتورية المهيمنة ترفض هذا المطلب وتستمر في سياساتها القمعية والتعسفية إلى جانب مفهوم الدولة القومية ضد الأمم والثقافات والشعوب والمعتقدات".

تابع البيان "في القرنين العشرين والحادي والعشرين، لم يقتصر الأمر على معاناة الشعب الكردي في القضية الكردية المعلقة، ولكن لم تتمكن دول المنطقة وشعوبها من إنهاء الأزمات السياسية والاجتماعية، كما يقول القائد أوجلان "عدم حل القضية الكردية هو عقاب لجميع شعوب الشرق الأوسط" لذا يجب حل القضية الكردية حتى تخرج دول المنطقة ودول الشرق الأوسط من الأزمات لتحقيق الاستقرار والسلام فيها".

أكد البيان "تتطلب القضايا السياسية والاجتماعية المستعصية اليوم في إيران، حلاً للقضية الكردية، هذه الحقيقة تبين لنا أن تحقيق كردستان حرة وإيران ديمقراطية ممكنة وقريبة، من وجهة النظر هذه، سيكون الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في جميع أنحاء كردستان أكثر قداسة مع كردستان حرة، وسيسطرهم التاريخ في صفحاته بوصفهم خالدي كردستان".

(ف)