KCK تهنئ الأول من أيار وتدعو إلى تصعيد النضال ضد الفاشية

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستانية بيانًا كتابيًّا بصدد الأول من أيار يوم العمال العالمي.

البيان هنأ جميع كادحي العالم والشرق الأوسط وكردستان، بمناسبة الأول من أيار "يوم التضامن والنضال والاتحاد"، وقال "إن الأول من أيار هو يوم إعلاء راية الاشتراكية ضد الحداثة الرأسمالية التي تعتبر عدوة الكدح والمجتمع. هو اليوم الذي تعلن فيه الإنسانية جمعاء شوقها إلى عالم حر وديمقراطية، بعض النظر عن اللون والدين واللغة والجنس".

كما استذكر البيان جميع "شهداء الأول من أيار الذين حولوا هذا اليوم إلى يوم الديمقراطية والحرية وحماية المجتمع، من أجل الإنسانية جمعاء".

وجاء في البيان أيضًا: "الشعب الكردي، كبقية الشعوب الكادحة، كان شاهدًا على التطور الاجتماعي الأصيل في الشرق الأوسط على مدى مراحل تاريخية طويلة. كما أن المجتمع الكردي ومنذ أعوام السبعينات وحتى اليوم، يعتبر من أكثر مجتمعات الشرق الأوسط التي تطور فيها الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية والاشتراكية، ومن المدافعين عن قيم الأول من أيار. فالشعب الكردي اليوم، ومن خلال نهج المرأة الحرة والحياة الديمقراطية يعتبر من أكثر الشعوب التي تعيش وتدافع عن الاشتراكية بأفضل السبل الديمقراطية، ولهذا السبب فإن فاشية حزبي العدالة والتنمية والحزب القومي AKP-MHP التي هي ممثلة الحداثة الرأسمالية في الشرق الأوسط، تهاجم قوى الشعب الكردي الحرة".

وجاء في البيان "أن المرأة التي خلقت المجتمع في الشرق الأوسط، والممثلة بالمرأة الكردية الديمقراطية، أصبحت طليعة الحياة الحرة، وهي تؤدي دورها اليوم في سبيل تعزيز نهج الاشتراكية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أيضًا: "سيتم الاحتفال بيوم الأول من أيار، كيوم للمرأة الحرة والديمقراطية والاشتراكية، وعلى نهج حرية المرأة سوف يتحول يوم الأول من أيار إلى يوم للوحدة والتضامن الذي من شأنه القضاء على الحداثة الرأسمالية".

بيان منظومة المجتمع الكردستانية دعا إلى تصعيد النضال ضد الفاشية بالتزامن مع الأول من أيار، وأضاف:

"على جميع الكادحين والشعوب والنساء والشباب والقوى الديمقراطية التكاتف مع الشعب الكردي، وتصعيد النضال ضد السلطة الفاشية والقضاء عليها".

(ك)