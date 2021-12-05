KCK تدعو إلى تصعيد النضال من أجل حرية القائد عبد الله أوجلان

وأصدرت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني بيانًا، بصدد قرار المجلس الوزاري في الاتحاد الأوروبي المتعلق بعقوبة السجن المؤبد في تركيا.

وجاء في مستهل البيان:

"على الرغم من أنه جاء متأخرًا، فقد قرر المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي أن السجن المؤبد في تركيا يتعارض مع أحكام القانون الجنائي للاتحاد الأوروبي. وتم الطلب من تركيا بتوضيح التغييرات التي ستجريها على هذه العقوبة التي لا تتماشى مع أحكام القانون، وذلك خلال عام.

في الواقع لقد وجّهوا مثل هذا التحذير إلى تركيا في وقت سابق، والآن منحوها مدة عام واحد، وهذا يشير إلى أن أوروبا نفسها لا تلتزم بقوانينها عندما يتعلق الأمر بالكرد ولا تطبق هذه القوانين في وقتها. وقد تأكد مرة أخرى أن أوروبا التي تتحدث عن الديمقراطية وسيادة القانون تعاني من نواقص في هذا الصدد".

وأضاف البيان: "على مدى 23 عاماً، تم تطبيق قوانين خاصة ضد شخص. وهذه الحقيقة توضح وجود نظام للقمع والتعذيب في إمرالي لا مثيل له في العالم أجمع.

ولأن القائد آبو منح الشعب الكردي ذهنية الحرية، فإنهم ينتقمون منه. لذلك قاموا بابتكار عقوبة السجن المؤبد المشددة التي يندر وجود مثيل لها في العالم. والتي قامت بذلك هي تركيا العضوة في المجلس الأوروبي. وعلى الرغم من أن هذه العقوبة لا تتماشى مع المعايير القانونية الأوروبية، إلا أنها لجأت إلى تطبيقه.

وأكد البيان أيضاً أن "الاتحاد الأوروبي هو أحد أهم المسؤولين عن نظام العزلة في إمرالي، وهو على علم منذ البداية بنظام التعذيب غير القانوني. كما أن لجنة مناهضة التعذيب CPT هي مؤسسة أوروبية، وقد أكدت قبل 3 أعوام إن العزلة المفروضة في إمرالي هي تعذيب".

ونوّه البيان إلى أن النضال المتصاعد للشعب الكردي ضد العزلة ساهم في الضغط على المجتمع الدولي، وأضاف: "بالنظر إلى قرار المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي يتضح أن العام الـ 24 للمؤامرة الدولية سوف يتمخض عن نتائج مهمة فيما يتعلق بحرية القائد آبو، وسوف تتحول حرية القائد آبو إلى حقيقة".

كما شدد البيان على ضرورة تصعيد النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو: "على أبناء شعبنا وأصدقائه تصعيد النضال القانوني بموازاة النضال من أجل الحرية الجسدية للقائد آبو؛ لأن القرار الصادر عن المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي، يعتبر نصراً يوازي النضال الحقوقي؛ من أجل ضمان الحرية الجسدية للقائد آبو. لذلك يجب، وبالتزامن مع العام الـ 24 للمؤامرة، تصعيد النضال على الصعيدين، وتعزيز النضال من أجل حرية الشعب الكردي وحرية القائد آبو".

منظومة المجتمع الكردستاني حيّت في بيانها كل من شارك في النضال من أجل حرية القائد آبو، وأنهى بيانه بالقول: "نحيي بإجلال جميع قوى النضال الذين ساهموا في تقريب حرية القائد وحرية الشعب الكردي، ونجدد العهد بتتويج هذا النضال بتحرير القائد، وتحقيق كردستان حرة وتركيا ديمقراطية وشرق أوسط ديمقراطي".

(ك)