KCK تدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة تركيا بسبب استخدامها الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

وأصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منظومة المجتمع الكردستاني KCK بيانًا كتابيًّا، حول إقدام دولة الاحتلال التركية على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في جنوب كردستان.

الأسلحة الكيميائية تُستخدم ضد الكريلا منذ 5 أشهر

البيان ذكر أن دولة الاحتلال التركية تستخدم الأسلحة الكيمياوية ضد الكريلا منذ 5 أشهر "منذ ما يقارب الـ 5 أشهر، وقد دأبت قوات الدفاع الشعبي على التوضيح للرأي العام أن الدولة التركية تستخدم أسلحة كيماوية وغازات سامة ضد مناطق الكريلا. كما تم نشر بعض المشاهد في هذا الموضوع.

وتستخدم دولة الاحتلال والإبادة الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا كلما وقعت في مأزق. حيث يتم إلقاء الأسلحة الكيماوية والغازات السامة في الكهوف التي تم تحديدها مسبقًا، وفي هذه الحرب التي تدور حول أنفاق الحرب منذ 5 أشهر، تم استخدام جميع أنواع الأسلحة الكيماوية والغازات السامة بهدف القضاء على الكريلا والوصول إلى الأنفاق".

الأمم المتحدة وأوروبا وأمريكا لا تريد رؤية هذا الأمر

وأضاف البيان: "على الرغم من أن قوات الدفاع الشعبي تدلي بتصريحات، وتعلن بشكل متواصل أن الجيش التركي يستخدم أسلحة كيماوية وغازات سامة، وبالتالي يرتكب جرائم حرب، إلا أن أية دولة أو منظمة دولية معنية لم تتدخل. وتضع القوى السياسية مثل أوروبا والولايات المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة، موضوع استخدام الأسلحة الكيماوية والغازات السامة على جدول أعمالها عندما يتعلق الأمر بدولة معارضة لها، ولكن عندما يكون صاحب العلاقة دولة حليفة لها يتم تجاهل مثل هذه الجرائم والتغاضي عنها، ولا تتدخل في الموضوع بأي حال من الأحوال. وهذا يدل على أنها غير جادة وليس لديها عمل مشترك فيما يتعلق بموضوع حظر الأسلحة الكيماوية والغازات السامة.

الدولة التركية تستمد الجرأة منهم

وجاء في بيان منظومة المجتمع الكردستاني أيضًا: "عندما يتعلق الأمر بتركيا، فإن الأمم المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى لا تفكر سوى بمصالحها. تركيا تبيد الشعب الكردي وتضطهدهم وتفرض الديكتاتورية على شعبها. كل هذا ليس مهمًّا بالنسبة لها، وإذا كان هناك ما هو مهم فهي مصالحها فقط. وهذا هو السبب في أن الدولة التركية التي تمارس الإبادة الجماعية تستغل هذا الوضع وتضطهد الشعب الكردي بكل الطرق الممكنة، وتمارس أعمالًا ضد الإنسانية.

إنها ترتكب ممارسات لا مثيل لها في أي مكان آخر في العالم بحق الكرد. فتقريبًا كل من يقول: أنا كردي، ويعارض التتريك والصهر القومي سيتم زجه في السجون. وقد تم اعتقال العديد من أعضاء البرلمان ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس البلدي على الرغم من انتخابهم من قبل الشعب، لأنهم يطالبون بحياة حرة وديمقراطية للشعب الكردي.

تتحول ميادين الاحتجاز إلى أماكن للقمع والتعذيب والاغتصاب، ويتم فرض العمالة والتجسس على شعبها وعلى العديد من الأشخاص من خلال القمع والظلم والتهديد بالسجن.

يجب محاكمة الدولة التركية

ودعت منظومة المجتمع الكردستاني في ختام بيانها، إلى التصدي لممارسات الدولة التركية: "ندعو الشعب الكردي وشعوب تركيا والقوى الديمقراطية في أوروبا والولايات المتحدة وحول العالم والديمقراطيين الأحرار في الأمم المتحدة إلى الوقوف ضد استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا، ومحاكمة الدولة التركية التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية. ونحن على ثقة بأن محكمة العدل الدولية ستتخذ خطوات مهمة في هذا الصدد، ومن المؤكد أن حكومتي حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية اللتين ترتكبان جرائم ضد الشعب الكردي والإنسانية سوف يتم تقديمهما إلى العدالة لتلقى الجزاء العادل".

(ك)