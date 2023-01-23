KCK تعزي ذوي ضحايا المبنى المنهار في الشيخ مقصود وتدعو لكشف حقيقة مجزرة ميردين

وأصدرت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) بياناً كتابياً بصدد حادثة انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وكذلك المجزرة التي تعرض لها عدد من أبناء باشور/ جنوب كردستان في مدينة ميردين في باكور/ شمال كردستان.

وجاء في نص البيان:

"بحسب التصريحات التي نشرت للرأي العام، فقد 16 شخصاً حياتهم جراء انهيار مبنى في حي الشيخ مقصود في حلب، وتم إنقاذ العديد من الجرحى وما زال الكثيرون تحت الأنقاض، وقد آلم هذا الحادث المفجع أهلنا في حلب والشيخ مقصود وكافة شعوب وشمال وشرق سوريا وعموم شعب كردستان. لقد آلمنا هذا الحادث كثيراً. لذلك نعبّر عن تعاطفنا ونقدم تعازينا لأسر من فقدوا أرواحهم. كما نتقدم بالتعازي لأهلنا في الشيخ مقصود وأهلنا في حلب وأهالي شمال وشرق سوريا وكل شعب كردستان، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونأمل ألا يزداد عدد الضحايا، وإنقاذ من تبقى تحت الانقاض.

لقد أبدى أهلنا في حلب والشيخ مقصود مقاومة كبيرة ضد الهجمات والجوع والدمار وقلة الإمكانيات في ظل جميع الظروف الصعبة، وبفضل روحهم المقاوِمة تغلبوا على كل المصاعب. أظهر أهلنا في حلب والشيخ مقصود تجربة نموذجية فيما يتعلق بالتعاضد والحياة المجتمعية. ونحن واثقون أن أهلنا في الشيخ سيتغلبون على هذا الحدث المفجع الذي آلمنا جميعاً، بهذه الروح وهذه المشاعر، من خلال الاهتمام ببعضهم البعض. مرة أخرى، نقدم تعازينا لأسر الذين فقدوا أرواحهم، ولشعب كردستان، ولشعبنا في الشيخ مقصود، أهالي شمال وشرق سوريا، ونشاركهم آلامهم.

يجب توضيح الحقائق المتعلقة بمجزرة ميردين

ومن الأحداث التي آلمت شعب كردستان الهجوم الذي وقع في ميردين وأسفر عن مقتل خمسة من أبناء شعبنا من جنوب كردستان. رحم الله الأشخاص الخمسة الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم، ونتوجه بالعزاء لعائلاتهم وكل شعب كردستان. يجب أن ينظر إلى هذه الجريمة على أنها مجزرة. حتى الآن، قُتل العشرات من الكرد الوطنيين على أيدي المرتزقة والكونترا في ميردين. وشعب كردستان يعرف جيداً أن هذه المجازر ارتكبتها الدولة التركية والحكومة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وعصابات الكونترا. كما كشفت قوات الدفاع الشعبي، هناك العديد من الدلائل الواضحة والقوية التي تدل على أن هذه المجزرة ارتكبها حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية والكونترا. الأشخاص الخمسة الذين قتلوا معروفون بوطنيتهم. فعشيرة الريكاني عشيرة معروفة بوطنيتها وقدموا الكثير من الشهداء.

قرر القضاء التركي الحفاظ على سرية الملف ومنعت بذلك الكشف عن الحقيقة. من المثير للاهتمام أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ووسائل الإعلام في الحزب لم يهتموا أبدا وأظهروا المجزرة على أنها هجوم عادي، وبهذه الطريقة حاولوا تناسي الحادث. يساهم موقف الحزب الديمقراطي ووسائل إعلامه في التستر على الحقيقة. يجب على الحزب الديمقراطي عدم اتخاذ مثل هذا الموقف بسبب علاقاته مع الدولة التركية. وندعو الرأي العام الديمقراطي إلى الاهتمام بهذا الموضوع ومتابعة حقيقة الحادث للكشف عن حقيقته".

(ك)