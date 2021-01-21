KCK تعزي بوفاة والدة كل من مظلوم عبدي وأفين كوي

وجاء في برقية العزاء" ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة والدة كل من القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وأفين كوي، وعليه نتوجه بالعزاء لعائلتي الرفيق مظلوم عبدي وأفين كوي، وجميع ذويهم وجميع أنباء الشعب الكردستاني.

والدتا هذين الرفيقين بذلتا جزءًا من حياتهما في خدمة النضال من أجل الحرية التزامًا بروح وجوهر الكردايتي، بحبهما الكبير ووفائهما للقائد أوجلان، وإيمانهما بحرية كردستان تحولتا إلى نموذج للأمهات الكرديات.

باسم حركة الحرية نعاهد بتحقيق آمالهما وآمال جميع الأمهات الكرديات، وليسكنهما الله فسيح جناته".