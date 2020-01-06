KCK تعقب على مقتل سليماني: الأمة الديمقراطية السبيل الوحيد للحل

وقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، بضربة جوية أمريكية في الـ 3 من كانون الثاني الجاري.

وقالت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK) في بيانها " في الجغرافية التي شهدت ظهور النظام الدولتي منذ 5 ألاف عام، بدأت أزمة عميقة بالظهور وبتدخل قوى الحداثة الرأسمالية زاد عمق هذه الأزمة. لا تملك القوى الإقليمية ولا القوى العالمية خارطة طريق لحل المشاكل الكثيرة لمنطقة الشرق الأوسط. واضح أن القوى التي تشكل مصدر المشاكل لا يمكن أن تقدم الحلول للمشاكل. اغتيال أحد أهم القادة العسكريين والسياسيين لإيران، قاسم سليماني وأحد قادة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في بغداد يوضح هذه الحقيقة".

وأضاف البيان " بعد القضاء على السيطرة الجغرافية لداعش، بدأت القوى الساعية وراء السلطة بالتصارع فيما بينها وهذا ما يزيد من حدة الحرب العالمية الثالثة في منطقة الشرق الأوسط. هذا الحقيقة تجعل من الأمة الديمقراطية البديل الوحيد للحل الذي طرحه القائد آبو على أسس تحليل تاريخي واجتماعي".

ولفت البيان إلى أنه "لا يمكن حل مشاكل الشرق الأوسط عبر القوموية و التطرف المذهبي والتعصب الجنسوي القائم على سلطة الرجل، ولا يمكن حلها أيضاً عبر السياسة والذهنية الليبرالية والأنانية ولا السياسة القائمة على المصلحة الذي تتبناه الحداثة الرأسمالية التي تفتت قيم المجتمع.

الديمقراطية الاجتماعية القائمة على الحرية والمساواة المرتكزة على التعدد هي السبيل الوحيد للحل... مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تظهر ان الفترة المقبلة ستكون عسيرة على الشعوب".

(م)