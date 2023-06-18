KCK  تدعو شعب شمال وشرق سوريا

أوضحت منظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، خلال بيان كتابي ترجمته وكالة فرات للأنباء، أن الحكومة الجديدة في تركيا هي حكومة الحرب الخاصة بالكامل، وقد تشكلت من أجل إبادة الشعب الكردي، مبينةً أنه ليس من حق هذه الحكومة أن تدير الكرد.

لفتت المنظومة أن الشعب الكردي قد أظهر موقفاً واضحاً تجاه النظام والسياسة الفاشية للدولة التركية ورفضها.

كما أوضحت المنظومة أن الهجمات على روج آفا هي جزء من سياسات الإبادة التي تنفذها دولة الاحتلال التركي، وقالت: "على الشعب الكردي وأصدقائه أن يروا هذه الحقيقة جيداً، وأن يحوّلوا موقفهم حيال نظام الإبادة الفاشي وعدو الشعب الكردي، إلى رفض قوي في وجه الهجمات على روج آفا والاستمرار فيه عبر تبنّي ثورة روج آفا".

نص بيان منظومة المجتمع الكردستاني:

"دولة الاحتلال التركي القاتلة تهاجم مناطق شمال وشرق سوريا بالأسلحة الثقيلة منذ السابع من حزيران 2023، وبسبب هذه الهجمات استشهد العديد من المدنيين والمقاتلين في شمال وشرق سوريا، كما أصبحت القوات التابعة لحكومة دمشق والقوات الروسية هدفاً لهذه الهجمات وحدثت خسائر في صفوف جنودهم، بهذه الهجمات أظهرت حكومة العدالة والتنمية والحركة القومية موقفها السيئ والعدواني حيال روج آفا وسوريا، نستنكر هجمات الدولة التركية هذه بشدة، وندعو الجميع لإظهار موقفه تجاهها. الدولة التركية بسياستها وذهنيتها تعادي الكرد والديمقراطية، إن هدف وسياسة الدولة التركية هو إبادة الكرد، والقضاء على كل شيء يحمل اسم الكرد، وسياسة الدولة التركية ضد روج آفا هي في هذا الإطار، والاحتلال والهجمات التي تقوم بها، هي نتيجة هذه السياسة، بلا شك، الشعب الكردستاني يعلم حقيقة الدولة التركية هذه جيداً، كما أن القوى الدولية والدول الأخرى أيضاً تعلم حقيقة الدولة التركية، ولكن بسبب علاقاتها ومصالحها معها تلتزم الصمت.

يتبع...

(س ر)