KCK  تبارك عيد الأضحى على العالم الإسلامي وتدعو إلى تصعيد النضال من أجل الديمقراطية والحرية

أصدرت هيئة الشعوب والمعتقدات في منظومة المجتمع الكردستاني‏ (‏KCK‏) ‏بياناً، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، جاء فيه:

"تبارك حركتنا عيد الأضحى المبارك على العالم الإسلامي، ونأمل أن يجلب عام 2022 العدالة والسلام والأمن والوحدة للشرق الأوسط وللعالم الإسلامي، كما نأمل أن نزيد من المشاركة والوحدة والصداقة والأخوة بين الشعوب وأن نصعّد من النضال من أجل الديمقراطية والحرية".

ودعا البيان إلى الاحتفال بالعيد بروح الوحدة الديمقراطية والنضال "تمثل الأعياد لدى المجتمعات النضال وثقافة المشاركة والتضامن في المجتمعات ضد من لا يعترف بالحق والقانون وضد الظالمين والمنافقين، ونأمل في عيد الأضحى المبارك أن تزيد هذه المشاعر والأفكار بين شعوب الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، ومن أجل الاحتفال بعيد الأضحى هذا وكل الأعياد الأخرى بطريقة حرة وبروح الوحدة الديمقراطية للشعب، وندعو إلى النضال".

النضال ضد سياسات الدولة الفاشية مقدس كالعبادة

وذكر البيان أن الدولة التركية منافقة في عقيدتها، وتتفاخر بالعبادة، وتستغل الدين، وخلال مفهوم حكم الإسلام في الإنكار، تقوم باضطهاد الكرد والنساء والشباب "كما هو معروف، في كردستان وفي جميع المناطق التي يعيش فيها المسلمون، هناك حروب ونهب ودمار واحتلال ومجازر كسياسة للدول القومية والحكومات الفاشية. يهاجم النظام الفاشي لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية الشعب الكردي بطريقة عنصرية تحت اسم الإسلام، وعلى هذا الأساس؛ فإن الدولة التركية منافقة في عقيدتها، وتتفاخر بالعبادة، وتستغل الدين، وخلال مفهوم حكم الإسلام في الإنكار، تقوم باضطهاد الكرد والنساء والشباب كل يوم".

وأكد البيان "أن النظام التركي الفاشي والقاتل ينظر إلى أراضي كردستان كغنيمة، وأن احتلالها وهجماتها على أراضي كردستان تستند إلى هذا الشيء، ولذلك على عموم الشعب الكردي وفي مقدمتهم المسلمون من الكرد أن يدركوا أن الأساس الأيديولوجي للقمع التركي هو المفهوم المنحرف للإسلام التركي، بالإضافة إلى الكرد الخونة؛ فإنها تريد إضفاء طابع إسلامي على هذا الانحراف. الشيء الذي فرضه الإسلام المحمدي على المسلمين الكرد هو النضال ضد الاستغلال المنافق والقاسي للإسلام، نحن نناشد شعوب الشرق الأوسط، وخاصة المسلمين وشعب كردستان، أن نضالهم ضد سياسات الدولة الفاشية لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية مقدس مثل العبادة، وسيكونون قادرين على الحصول على الثواب بنفس قدر الأضاحي".

فضل العبادة المصاحبة بالمقاومة أكبر

"الدولة التركية في معاداتها للشعب الكردي تظهر نفسها مظلومة. إنها تستغل الدين وتنكر آيات الله، حسب عقيدة الإسلام، فإن الله خالق كل شيء، والشعب الكردي واللغة الكردية وأرض كردستان هي من خلق الله، الدولة التركية تهاجم هذه الأشياء، وتعتبر حياة الكرد جريمة، وترتكب إبادة جماعية بحقها، وتقصف جبالها وصخورها كل يوم بالأسلحة الكيماوية، وتنهب طبيعتها، وتقتل شعبها، ولا تمنح الكرد فرصة للتحدث بلغتهم، وممارسة ثقافتهم على الأرض التي يعيشون عليها بهويتهم ككرد، وبالتالي تنكر الله، هجوم الأتراك في عيون العالم مع واقع حرب عدة أشهر في مناطق الدفاع المشروع وفي روج آفا وتركيا وجنوب كردستان وعلى الشعب الكردي، والناس والذكريات، يخلق التهديدات ويسبب في هجرة الناس من أرضهم وبلدهم".

ودعا البيان "الشعوب التركية والعربية والكرد والشعوب الأخرى، ألا يكونوا جزءاً من هذه الذنوب وهذه الجرائم التي تُرتكب باسم الإسلام، يجب أن يكون معروفاً أن أي موقف وحركة تدعم النظام القاتل لحزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية، يبني الأرضية له ويمنحه الشجاعة، ويعني معاداة الإسلام المحمدي"، كما دعا "إلى النضال ضد نظام الإبادة الجماعية، كل مسلم يرى نفسه مدافعاً عن شرفه وكرامته ضد النظام الذي يهين شعبنا، ويزجهم في السجون، ويسعى لمعاقبتهم عبر سياسة الجوع والفقر. فإذا كانت العبادة مصاحبة بالمقاومة، ففضلها سيكون أكبر، لأن ثواب المقاومة للمسلمين الذين يتعرضون لهجمات الإبادة والإنكار كبير مثل الأضحية".

الشعب الكردي منذ عرف الإسلام اتخذ أخوة الأمة أساساً له

وأكد بيان منظومة المجتمع الكردستاني (KCK): "أنه منذ أن عرف الشعب الكردي الإسلام؛ اتخذ أخوة الأمة أساساً له، وكان دائماً على علاقة صداقة مع الشعوب والمعتقدات الأخرى. حاول الشعب الكردي الاستمرار في هذه الثقافة مع حركة الحرية على مدار الأربعين عاماً الماضية، يمكن لعيد الأضحى لهذا العام 2022 أن يمهّد الطريق للشعب الكردي لبناء مستقبل حر وديمقراطي مع الشعوب الأخرى من خلال هذه الثقافة، ومن أجل ذلك يقوم بتقوية نفسه بوعي الأمة الديمقراطية، ويعزز نفسه بالتنظيم الديمقراطي".

يجب دعم أسر الشهداء والسجناء

وشدد البيان على زيارة مزار الشهداء وسجناء الحرية ودعم أسرهم "في عيد الأضحى هذا، يجب زيارة مزار الشهداء والدعاء لهم بالخير، كما يجب زيارة كافة سجناء الحرية ودعم ومساعدة أسرهم، إن الزيارات هي ثقافة وطقوس العيد، نريد أن نذكّر بأنه يجب تقديم الخيرات والأضاحي للأشخاص والمؤسسات الذين يستطيعون إيصالها إلى المحتاجين، نحن على ثقة بأن الخيرات والمساعدات التي سوف تُقدَّم للدولة التركية القاتلة وللأشخاص والمنظمات المرتبطة بها لن تُقبَل".

على المسلمين الكرد خوض نضال منظم ضد الدولة التركية الفاشية والقاتلة

واختتمت منظومة المجتمع الكردستاني بيانها بدعوة المسلمين في كردستان إلى خوض نضال منظم ضد الدولة التركية الفاشية والقاتلة "باسم حركة التحرر الكردستانية، وبهذا الشعور وهذه الأقوال، نبارك عيد الأضحى في البداية لأسر شهدائنا وللمسلمين في كردستان، ومرة أخرى، ندعو المسلمين في كردستان إلى خوض نضال منظم ضد الدولة التركية الفاشية والقاتلة والناكرة لحقوق شعبنا الكردي. بهذه المناسبة، نستذكر مرة أخرى شهداء نضال حرية كردستان في شخص شهداء زاب وآفاشين ومتينا بكل تقدير وامتنان ونجدد ولاءنا لذكرياتهم".

(ل م)