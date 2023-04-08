KCK عن هجوم السليمانية: شعب باشور سيبدي ردة فعل مناسبة للاحتلال وشبكات العمالة

جاء في البيان الذي أصدرته لجنة العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) حول هذا الهجوم ما يلي:

" في نضال حرية كردستان، نمر بمرحلة تاريخية مهمة، وصلت فاشية حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها ضد حركتنا والقوى الوطنية وشعبنا وبكل إمكانياتها إلى مرحلة الانهيار، وبسبب موقف القائد آبو الذي أبدى مقاومة تاريخية في إمرالي وتفاني الفدائيين الذين يقاومون جميع أنواع الأسلحة في جبال كردستان، تعاني الدولة التركية فشلاً ذريعاً وهزيمة كبيرة، قد يلجأ نظام أردوغان، الذي وقع في حالة من الفشل واليأس، إلى جميع أنواع الاستفزازات، أراد أردوغان الفاشي أن تحكم الفاشية كل مكان وأن تكتمل عملية استسلام المجتمع، في نوروز ومن خلال مقاومة النساء والشبيبة الكردية، فشلت حسابات أردوغان وأصبحت غصة في حلقه، هذا النظام الفاشي يقترب شيئاً فشيئاً من الانهيار، وشعبنا سيوجه الضربة الأخيرة للفاشية في 14 أيار.

نظام أردوغان الذي وقع في حالة من الفشل واليأس، قد يلجأ إلى جميع أنواع الاستفزازات، عدا ذلك، لا يستطيع جمع الحشود حوله.

الأمر الذي يستطيع أن يجمع الحشود حوله، هذا غير ممكن، حركتنا تعلم بأن أردوغان الفاشي إذا بقي في الحكم سيقوم بكل أنواع الجرائم، حركتنا وبسبب الزلزال، كانت قد أعلنت وقف العمليات العسكرية حتى بعد انتخابات 14 أيار، وبالرغم من ذلك لم يتوقف جيش الاحتلال التركي عن هجماته ضد مناطق الدفاع المشروع وروج آفا وجنوب كردستان وشنكال وضد كافة أراضي كردستان".

يتبع.....

(سـ)