KCDK-E يدعو الدول الأوروبية إلى وضع حد لاستخدام تركيا الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا

أصدر مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي – أوروبا KCDK-E بياناً، حيال استخدام جيش الاحتلال التركي الغازات السامة ضد قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وجاء فيه:

"يستخدم جيش الاحتلال التركي أساليب الحرب القذرة باستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد مقاومة الكريلا المدافعة عن كردستان، ويسعى لكسر هذه المقاومة بانتهاج أساليب الحرب القذرة، كما يتلقى جيش الاحتلال التركي الفاشي، القائم على إراقة الدماء، هزيمة تلو أخرى في مواجهة مقاومة الكريلا.

لذا يجب على شعبنا في جميع أنحاء أوروبا أن يتضامن ويدعم هذه المقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا ضد هجمات الاستبداد التركي المتعطش للدماء والذي وجد أرضية للهجوم من خلال التعاون مع الخونة.

كما وندعو الدول الأوروبية التي التزمت الصمت حيال هذه الهجمات البربرية التي تطال كردستان، إلى اتخاذ موقف ضد استخدام الأسلحة الكيماوية على مناطق كردستان".

شدد البيان "على شعبنا أينما كان أن ينتفض ويحتج ويفضح جميع ممارسات دولة الاحتلال التركي الوحشية واستخدامها للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا".

(ف)