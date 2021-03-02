KCDK-E TV يبدأ البث على قناة اليوتيوب اعتبارًا من يوم غد

وقال المؤتمر في بيان نشره على KCDK-E TV إن بث البرنامج سينطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت بروكسل من يوم غد الأربعاء.

وأرجع المؤتمر خطوته إلى الحاجة الشديدة لاستخدام وسائل الإعلام الحديثة خلال فترة انتشار الوباء الذي أضعف العلاقات الاجتماعية.

وأكد أن افتتاح القناة على اليوتيوب يأتي لمواجهة الدعاية السلبية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي عبر وسائلها الإعلامية، وبهدف إيصال الحقائق إلى عامة الناس.

وأوضح مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا أنهم سيتناولون في قناتهم على اليوتيوب "المشاكل الاجتماعية والسياسية لشعبنا في أوروبا، يتم خلالها خوض النقاشات واستعراض التحليلات".

وتستضيف الحلقة الأولى من برنامج " Şopa Heqîqetê" الذي سيقدّمه كرم جيفتجي، الرئيس المشترك للمؤتمر، يوكسل كوج، ويتمحور موضوع الحلقة حول هزيمة تركيا في غاري وفتن وألاعيبها في أوروبا.

(ج)

ANHA