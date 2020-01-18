KCDK تدعو الكردستانيين الانضمام للفعاليات المنددة بالهجمات على شنكال

وقال مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا: إن الفاشي أردوغان يريد إبادة الإيزيديين من خلال مجازره التي يقوم بها، وصرح المؤتمر بأنه يجب المشاركة في هذه الفعاليات وتصعيد وتيرة النضال التي ستشكل أهمية كبيرة لمساندة الشعب الإيزيدي.

ودعا المؤتمر خلال بيانه جميع الكردستانيين، الأشوريين، الأرمن، الأتراك، الإيزيديين، العلويين، المسيحين، المسلمين، المرأة، الشبيبة، الثوريين، الديمقراطيين، علماء البيئة، المفكرين، الكتاب، الفنانين للمشاركة في هذه الفعاليات.

والدول التي ستقام فيها الفعاليات هو (سويسرا، النمسا، فرنسا، السويد، ألمانيا، وهولندا).

(س و)