كاتبة: ولاية ثانية لترامب من شأنها أن تدمر الديمقراطيات حول العالم

وتقول الكاتبة التركية أسلي أيدينتاسباس في مقال لها في صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، بأنه في الليلة التي تم فيها انتخاب دونالد ترامب عام 2016، "كنت أعلم أن حياتنا ستتغير إلى الأسوأ".

فقبل أيام قليلة من الانتخابات الأمريكية، ألقت السلطات التركية القبض على صلاح الدين ديمرتاش، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية بتهم "الإرهاب".

وتقول الكاتبة: "أتذكر أنني فكرت بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات واضحة: صلاح الدين لن يرى ضوء النهار لمدة أربع سنوات أخرى".

وليس من المستغرب أن يكون هذا صحيحًا، كمرشح، قال ترامب لصحيفة نيويورك تايمز إنه لا ينوي جعل سجل حقوق الإنسان في تركيا قضية لإدارته.

وبمجرد وصوله إلى السلطة، نقل هذه الرسالة بصوت عالٍ وواضح، وعلى مدى السنوات القليلة التالية، واجه الآلاف من السياسيين ورؤساء البلديات وشخصيات المجتمع المدني مثل عثمان كافالا والصحفيين والأكاديميين وحتى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين لم يتكيفوا مع التحول الاستبدادي للبلاد، "اتهامات إرهابية" مماثلة، وظلت الولايات المتحدة بشكل غير معهود صامتة حيال ذلك.

وتركيا لم تكن استثناء، من المجر وبولندا إلى الهند والفلبين والصين، ساءت الأمور بالنسبة للمواطنين الذين يكافحون من أجل حقوقهم في تلك البلدان ذات الدرجات المتفاوتة من الحرية.

وفي هونغ كونغ، لم يقل الرئيس ترامب الكثير عندما حاول المتظاهرون لأشهر مقاومة الجهود الصينية للتعدي على حرياتهم، وفي الهند حريات الصحافة في خطر ويشعر المسلمون بالتهميش في الصين.

وفي العديد من هذه البلدان، ساهمت عقود من الخطاب العام الأمريكي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، بشكل كبير في التطور الداخلي.

ومع تراجع رغبة واشنطن في التحدث دفاعًا عن نظام ما بعد الحرب الباردة الذي أوجدته، تضاءلت أيضًا قدرتها على التأثير في ما يحدث في هذه البلدان.

وشهد الرجل الذي صاغ مصطلح "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" تفكك قوة الولايات المتحدة عبر التحالفات والمؤسسات الدولية، لقد أنهى ترامب حقبة التفوق الأمريكي.

وبحسب الكاتبة، كان من الواضح أن توسع الديمقراطية في آسيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط يصب في صالح الاقتصاد الأمريكي ونفوذ الولايات المتحدة أيضًا.

وقالت: "ما يجب أن يفهمه الناخبون الأمريكيون هو أن قرارهم لن يؤثر فقط على حياتنا في الأراضي البعيدة، بل سيحدد أيضًا قدرة الولايات المتحدة على مواصلة دورها القيادي، والذي يعتمد إلى حد كبير على العودة إلى عالم ما قبل ترامب من القيم المعيارية، وبناء التحالفات".

ويجادل ترامب وأنصاره بأنه يمكن فصل النمو الاقتصادي للبلاد عن قيادتها العالمية، في عالم ترامب الذي يتسم بمنافسة القوى العظمى، فإن التحالفات غير ضرورية، ووجود الولايات المتحدة في الخارج مكلف، والتجارة الحرة هي سرقة لدافعي الضرائب الأمريكيين.

وإذا صوت الأمريكيون لترامب لولاية ثانية، فلا يمكن استبعاد اندلاع حرب كبرى في شرق البحر المتوسط ​​أو بحر الصين الجنوبي أو في أي مكان آخر في آسيا بين القوى الناشئة التي تتوق لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة.

كما أن الحمائية والحواجز التجارية التي يمارسها ترامب ستجعل الأمريكيين أكثر فقرًا على المدى الطويل، والأسوأ من ذلك بحسب الكاتبة، قد يؤدي للتشهير بالمبادئ الديمقراطية الأساسية وفي النهاية إلى زعزعة أسس الديمقراطية الأمريكية نفسها، وزيادة جاذبية الاستبداد فيها.

وتشير الكاتبة أنه عندما يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع، فإن آخر ما يدور في أذهانهم هو السياسيون المسجونون في تركيا، أو التعيينات في المحكمة العليا في بولندا، وقالت: "لكن تصويتهم سيؤثر على الملايين حول العالم الذين يواجهون الاضطهاد، كما سيحدد دور الولايات المتحدة في العالم وصحة ديمقراطيتها في الداخل".

(م ش)