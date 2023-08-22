كاتبة مصرية: من الضروري وجود تحرك نسائي وحقوقي للإفراج عن القائد عبد الله أوجلان

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت يومي الجمعة والسبت الفائتين (18- 19 آب الجاري)، أعمال المؤتمر النسائي الإقليمي، حضره أكثر من 80 ناشطة من 10 دول عربية وأفريقية (تونس، والأردن، والعراق، والسودان، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وسوريا، وتركيا، وإيران)، ووفدان من شمال وشرق سوريا وشنكال.

والمؤتمر الذي عُقد بتنظيم من مبادرة نون لحرية أوجلان، وبرعاية رابطة جين النسائية ورابطة نوروز الثقافية في لبنان، تحت شعار (على هدى: "المرأة – الحياة – الحرية")، بحث عدة مواضيع من بينها تجارب الحركات النسائية في الخروج من الأزمات التي تتعرض لها حول العالم، والوضع القانوني والممارسات اللا إنسانية المطبقة بحق القائد عبد الله أوجلان، على ثلاث جلسات.

وخرج المؤتمر بعدة قرارات أبرزها، التأسيس لميثاق نسائي إقليمي مشترك، وعقد مؤتمر نسائي إقليمي بغرض تصعيد النضال النسائي المشترك، إلى جانب تشكيل لجان حقوقية وإطلاق حملات إقليمية استراتيجية تطالب بإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.

تمكين المرأة اقتصادياً

الدكتورة والكاتبة المصرية، كريمة الحفناوي، عضوة مؤسسة في الجبهة الوطنية لنساء مصر للدفاع عن حقوق المرأة المصرية وعن القضايا العربية، وإحدى الحاضرات ضمن المؤتمر، أشارت في لقاء خاص مع وكالتنا إلى أن مطالبتهن من خلال هذا المؤتمر بحقوق المرأة لا يعني تمييزاً خاصاً للمرأة، إنما هو جزء من استقرار المجتمع ونهضته وتقدمه.

وأضافت موضحة: "في هذا المؤتمر خضنا في تجارب نضالية كثيرة، وبحثنا مطالب النساء، وما يتعرضن له من تحديات سواء في دول عربية، أو المناطق الكردية، أو في أفغانستان وإيران، وشمال أفريقيا، تحدثنا حول التحديات التي تواجه النساء".

منوهةً إلى أن جميع الآراء اتفقت على وجود "تحديات لقهر المرأة وثقافتها. ومعاملة المرأة على أنها أقل من الرجل، على الرغم من مساهماتها واعتراف المجتمعات نفسها بذلك".

وتابعت: "اتفقنا من خلال هذا المؤتمر على أن أهمية تمكين المرأة اقتصادياً ودمجها في المجتمع، وضرورة وجود ضمانات اجتماعية لها".

وأشارت إلى أنهن تطرّقن خلال المؤتمر إلى العنف الذي يطال المرأة، سواء أكان عنفاً أسرياً، أم مجتمعياً، أو العنف الناجم عن الصراعات التي تؤججها الإمبريالية العالمية الساعية لنهب واستنزاف ثروات المنطقة، عبر خلق صراعات طائفية وإثنية.

'العزلة على القائد عبد الله أوجلان جريمة ضد الإنسانية'

وعن رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، ومطالب النساء في هذا الصدد، وصفت كريمة ما يطال القائد من ممارسات بأنها "غير شرعية وغير قانونية، وتتعارض مع كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

موضحةً بالقول: "حتى الإنسان المسجون لسبب من الأسباب يكون له حقوق، كأن يكون متوفراً له حياة آدمية، وأن يسمح لموكله وأهله بزيارته، وأن يتوفر له الدواء والعلاج الذي يحتاجه في حال المرض، وهو ما لا يتلقاه القائد عبد الله أوجلان، إذاً هذه العزلة تتنافى مع القوانين الدولية والعدالة الإنسانية".

كريمة اعتبرت العزلة المفروضة على القائد "جريمة من الجرائم ضد الإنسانية" لأنها؛ والكلام لكريمة "من الممكن أن تودي بحياة الإنسان إذا تعرض لهذه العزلة القاسية، كما من الممكن أن تؤثر عليه نفسياً، بدنياً وصحياً".

ولفتت كريمة إلى أنهن ومن خلال المؤتمر، طالبن برفع العزلة عن القائد وتحقيق حريته الجسدية، قائلةً: "هذه المطالب تندرج ضمن كل مطالبنا التي نطالبها في كل دولنا وفي كل العالم، نحن ضد سجن أي إنسان نتيجة لرأيه وعقيدته وفكره، وجميع المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان والدساتير ترفض ذلك، إلا أن ذلك لا يُفعّل في ظل أنظمة استبدادية، وأنظمة تعالج أي فكر بنهب الأمن وسجن الإنسان".

وأشارت كريمة إلى أنه من الضروري وجود رأي عام عالمي، وأن تتحرك النساء في المنظمات النسائية وجميع المنظمات الحقوقية العالمية التي تدافع عن حقوق الإنسان من أجل الإفراج عن القائد عبد الله أوجلان.

وختمت الدكتورة والكاتبة المصرية، كريمة الحفناوي، حديثها بالقول: "حينما نصل إلى عالم خالٍ من العنف، ليس على النساء فحسب، بل بجميع أنواعه وعلى كل فئات المجتمع، عالم يسوده السلام والتعاون، بناءً على مصلحة الشعوب، ومبني على التشاركية من أجل المنفعة المتبادلة لصالح الشعوب، حينها تأخذ المرأة حقها، ويأخذ الإنسان حقه ويسود العالم السلام".

(كروب/ي م)

ANHA