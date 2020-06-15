كاتب وصحفي عراقي: تركيا باتت تشكل عامل عدم استقرار في المنطقة

وقال الصحفي العراقي في تصريح خاص لوكالتنا :" للأسف الدولة العراقية تعدّ وبحسب الأدبيات السياسية دولة فاشلة منتهكة السيادة تتعرض حدودها للانتهاك، وتتعرض أراضيها للاختراقات العسكرية من جانب تركيا، دون رد حاسم ضد هذا التدخل".

وبيّن شمخي جبر أن تركيا الآن تشكل عامل عدم استقرار في المنطقة بتدخلاتها سواء في العراق أو سوريا وكذلك في ليبيا، وأضاف" انتبه العالم للدعم العثماني التركي للإرهاب في سوريا والعراق وليبيا، والمطلوب الآن من الحكومة العراقية إدانة التدخل التركي والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية".

ورداً على وجود أي ارتباط بين زيارة حقان فيدان إلى العراق والقصف على شنكال قال الكاتب والصحفي العراقي شمخي جبر" بالتأكيد أنا أنظر بعين الشك والريبة لهذه الزيارة السرية، لهذا أتساءل هل أعطت الحكومة العراقية الضوء الأخضر لتركيا "لا أدري".

ANHA