كاتب ومخرج مسرحي: هدف الاحتلال التركي من الهجمات إبقاء المنطقة في حالة توتر دائم

لا ينفصل التصعيد التركي ضد المنطقة عن تصعيدها في مناطق الدفاع المشروع، بل تواصل شن هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا، بعد عجزها عن تحقيق النتيجة التي ترجوها في حربها ضد مقاتلي قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، بالتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتتوالى ردود الفعل لدى الأوساط الشعبية والاجتماعية، المناهضة لهذه الهجمات، وغياب دور أمريكا وروسيا حيال هجمات الاحتلال التركي على المنطقة.

وفي هذا السياق أوضح الكاتب والمخرج المسرحي، دحام السطام، أن من حق السوريين جميعاً ومن كافة المكونات أن يطالبوا ويواجهوا أي منظومة احتلال أو غزو من أي دولة ومكان آخر.

ورفض السطام، هجمات الاحتلال التركي على المنطقة وتهجير الأهالي من مناطقهم، مشيراً، " إن هدف دولة الاحتلال التركي، التوسع في احتلال الرقعة الجغرافية، واسترجاع الامبراطورية العثمانية وتوسيع المطامع الاقتصادية، ومن أجل بقاء المنطقة في حالة توتر دائم".

وأكد الكاتب والمخرج المسرحي، دحام السطام، أن الصمت الدولي منوط بالمصالح، من الاتحاد الأوربي للولايات المتحددة الأمريكية وروسيا، مطالباً بكف يد الاحتلال عن المنطقة وعودة المهجرين إلى ديارهم ومنازلهم.

(أم)

ANHA