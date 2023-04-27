كاتب سوري يعلّق من موسكو على مبادرة الإدارة الذاتية: على الجميع اعتماد لغة الحوار

أطلقت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في 18 نيسان الجاري، مبادرة لحل الأزمة السورية، من أجل التوصل إلى حل سلمي وديمقراطي ينهي معاناة الملايين من أبناء الشعب السوري.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي المقيم في العاصمة الروسية، موسكو، وسام جواد، هذه المبادرة بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

كما أشار إلى أنه "في أكثر من ندوة حول القضية الكردية، سواء في التلفزيون السوري الرسمي أو المعارض، عبّرت عن وجهة نظري في أن الحل الوحيد لحل الخلافات، يمر عبر الحوار المفعم بالمرونة السياسية والرغبة في تجاوز الحواجز المصطنعة، التي تعمل على وضعها أطراف خارجية لا تريد الخير لسوريا وشعبها".

وأوضح جواد أنه "لم يكن منحازاً في كل الحوارات إلى هذا الطرف، أو ذاك. فعلى المحطات الرسمية، عبّرت عن ضرورة الأخذ بالحقوق الوطنية المشروعة للأخوة الكرد، أسوة بباقي المواطنين السوريين، وعلى المحطات الكردية المعارضة، عبّرتُ عن خطأ التعصب والاستقواء بالقوى الأجنبية في وقت تمر فيه سوريا بظروف صعبة، استكلبت فيها قوى الشر ضدها".

كما رأى وسام جواد أن "المبادرة وإن جاءت متأخرة، لكنها تصب في الاتجاه الصحيح. والمطلوب حالياً من جميع الأطراف المعنية، اعتماد لغة الحوار البنّاء من أجل الوصول الى حل يضمن تجاوز الأزمة، التي أتعبت وأنهكت الشعب السوري بكل أطيافه".

(ي ح)

ANHA