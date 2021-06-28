كاتب سعودي عن مخيم الهول: برميل مترع وقوداً أسوداً يبحث عمن يشعل الصاعق فيه

وتحدث الصحافي السعودي عن الأعمال الإنسانية واستشهد بحديث للدكتور عبد الله الربيعة، وهو المشرف السعودي على مركز الملك سلمان للإغاثة، والذي قاله فيه: "العمل الإنساني وبالذات في دول الخليج كان مستهدفاً من جانب تيارات الإسلام السياسي التي احتكرت العمل الإغاثي لفترة طويلة في كثير من أنحاء العالم، وكانت تستغل الأعمال الإنسانية وجمع التبرعات كستار لفرض أجندات سياسية أو أهداف مشبوهة".

وقال الصحفي في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط، أن "هذه الإشارة المقتضبة من الدكتور عبد الله، تحتاج للمزيد من البسط، لتنشيط الذاكرة، ولئلا يعود ما طردناه من الباب من الشبّاك".

وأضاف الصحفي أن "الاستثمار في الإنسان، هو ما يضعف جراثيم الظلام وبكتيريا التطرف، وانطلاقاً من هذه الملاحظة الرفيعة الشأن، وددت لو يتم الالتفات لمعضلة كبرى، توشك على الانفجار، تحت وطأة تجاهل وتطنيش عجيب".

ويقصد الصحفي بكلامه هذا مخيم الهول في شمال وشرق سوريا والذي وصفه بـ "البرميل المترع وقوداً أسوداً لزجاً يبحث عن من يشعل الصاعق فيه".

وحول أسباب ولادة هذه المشكلة قال الصحفي السعودي: "ولدت من رحم خطايا سابقة، خطايا اجترحها النظام السوري، والفجور الإيراني في سوريا والعراق، والكيد التركي الجلف، وخلف هذا كله، روسيا وأميركا، وبقية دول الغرب".

وأضاف: "نتذكر أن كثيراً من سكنة المخيم من جنسيات غربية، ألمانيا، بلجيكا، فرنسا... الخ، وكذا جنسيات عربية، ترفض دولهم استعادتهم".

وبحسب الصحفي "المشكلة ليست في شأن المقاتلين الداعشيين الرجال - عددهم بحوالي عشرة آلاف مقاتل - فهؤلاء من القتل للقتل، ولا حتى في النسوة المحترقات بنار الدعشنة، لكن في الأطفال، الذين يوشك بعضهم على بلوغ مبلغ الشباب، وكذا البنات، الذين ولدوا وهم لا يعرفون من الدنيا إلا دولة الخلافة وانتماء الخلافة".

وتساءل الصحفي السعودي: "هل يتم صناعة مبادرة جديدة تنموية لصون هؤلاء الأطفال، ووقايتهم من جراثيم داعش، قبل أن يفوت الفوت؟ تصميم برنامج دولي في قلبه السعودية خاص لهذه الحالة المعقدة قانونياً وسياسياً وإنسانياً".

واستشهد الصحفي السعوي مشاري الذايدي في ختام مقالته بحديث للباحث خورشيد دلي يقول فيه: "لا أحد يضمن ألا تنفجر القنبلة الموقوتة في مخيم الهول في وجه الجميع".

(ي ح)