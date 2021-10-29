كاتب مصري: تركيا تسعى لطمس هوية الشمال السوري ولابد من معاقبتها وإخراجها

تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا من خلال قصف الطائرات المسيّرة للمنطقة والقصف المدفعي الذي يطالها، إلى جانب تصريحات مسؤوليها عن شن هجمات احتلالية جديدة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي المصري محمد واصل: "إن الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها الميليشيات والفصائل المسلحة التركية في شمال سوريا، بحسب ما تم رصده من مراقبين ومنظمات حقوقية تعتبر طمسًا للهوية وتهجيرًا ممنهجًا وعمليات توطين لمرتزقة أجانب في الشمال السوري، وجرائم قتل خارج القانون، في ظل صمت من المجتمع الدولي عن الانتهاكات التركية".

وتساءل واصل في تصريح خاص لوكالتنا: إلى متى يتم الصمت عمّا تفعله تركيا من هذه الجرائم والمجازر ونهب خيرات سوريا؟ وقال: "لقد حان الوقت لمعاقبة تركيا وإلزامها بالخروج فورًا من سوريا."

وأشار الكاتب الصحفي المصري إلى "أن تركيا مازالت تدعم الجماعات المرتزقة الخارجة عن القانون وتستخدمها لأهدافها تحت مرأى ومسمع الجميع، بل وتحركها كما تريد من الشمال السوري إلى ليبيا، متبعة بذلك كل أشكال البلطجة تحت غطاء من دول كبرى"، متوقعًا أن هذا "لن يستمر كثيرًا".

وتتزامن التهديدات التركية بشن هجمات جديدة مع أزمة اقتصادية داخلية، إلى جانب أزمة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بشأن شراء تركيا لمنظومة إس- 400 الروسية، بالإضافة إلى تصريحات أردوغان وتلوحيه بطرد سفراء 10 دول أوروبية.

ولفت واصل إلى "وضع تركيا الاقتصادي المنهار وخروجها من مجموعة العشرين الأقوى في العالم اقتصاديا، وأزمتها في شرق المتوسط مع اليونان وقبرص، مما ورط الحكومة التركية مع الاتحاد الأوروبي الذي وضّح موقفه صراحة أن تركيا لن يكون لها مكان في الاتحاد الأوروبي بسبب أفعالها التي لا يمكن السكوت عنها، وكذلك تلويح أردوغان بطرد 10 سفراء بحجة التدخل في الشؤون الداخلية لتركيا".

وفي ختام حديثه، تساءل الكاتب الصحفي المصري محمد واصل: "هل انتهى شهر العسل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، ويتم محاسبة تركيا على ما فعلته من جرائم وانتهاكات ونهب خيرات الشمال السوري.. هذا ما ستوضحه الأيام القادمة".

(ش ع)