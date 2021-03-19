كاتب لبناني يدعو منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى الضغط على تركيا للإفراج عن أوجلان

وأشار القاضي في تصريح خاص لوكالتنا إلى أن "المبادرة العربية لحرية أوجلان تخشى أن يكون هناك مؤامرة ومحاولة اغتيال للقائد أوجلان لذا نحذر من مغبة التغاضي الدولي عن وضع المناضل أوجلان، خصوصًا وأن لنظام أردوغان محاولات في القضاء على كل من يرفع صوته بكلمة حق في وجه الحاكم الظالم والمستبد".

وأضاف الكاتب والصحافي اللبناني: "إننا نرى أنه من واجب اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب العمل بشكل جدي ومساءلة الحكومة التركية ومعرفة مصير المناضل عبدالله أوجلان، إضافة إلى ممارسة الضغط على النظام الأردوغاني من أجل إطلاق سراح القائد أوجلان".

وأكد أنه "يجب على لجنة مناهضة التعذيب "CPT" أن تقوم بواجبها حيال هذا الموضوع، وأن تذهب إلى إمرالي، وأن تحصل على معلومات صحيحة حول وضع المناضل والمفكر والقائد أوجلان، وأن تعلن عن ذلك في مؤتمر صحافي أمام الإعلام والعالم وأمام الشعب والأصدقاء عن حقيقة وضع القائد أوجلان".

وشدد القاضي على أنه يجب على السلطات التركية الخروج بموقف واضح وبكل شفافية وأن تعلن عن الحالة الصحية للمناضل أوجلان، فهي المسؤولة عن سلامته وعن صحته، وبالتالي لا يجوز لها وفق القوانين الدولية المرعية الإجراء، إضافة إلى ضرورة السماح لعائلة المناضل والمفكر عبدالله أوجلان بزيارته بشكل دوري في سجنه بسجن إمرالي، ومعرفة حقيقة وضعه الصحي وأن يحظى بعناية طبية تحت إشراف المنظمة الدولية للصليب الأحمر.

(ح)

ANHA