كاتب كردي: لا يمكن اعتبار PDK قوة كردستانية تحمي كردستان

يتخذ حزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) الذي يتعاون مع الاحتلال التركي ضد شعوب كردستان منذ التاريخ، خطوات لتمهيد الطريق أمام جيش المحتل في شن هجمات على باشور(جنوب كردستان)، وحركة حرية كردستان في مناطق الدفاع المشروع.

ففي الـ 26 آذار/مارس 2022 أكدت منظومة المجتمع الكردستاني أنه "وبحسب التقارير والمعلومات التي وصلت لنا، فإن الديمقراطي الكردستاني سيقوم بأعمال استفزازية ليضع شرعيته في حملة الاحتلال التركي، ومن ثم سيبدأ بنشر معلومات زائفة وتطبيق نظام الحرب الخاصة عبر الوسائل الإعلامية الكردية ضد مقاتلي حرية كردستان، وفي حال لم تنجح هذه الخطة، ستبدأ المرحلة الثاني وهي، قيام البيشمركة بشن حملات عسكرية ضد شعبنا ومقاتلي الكريلا في جنوب كردستان".

"العلاقة الاستراتيجية بين PDK والاحتلال التركي"

وفي سياق ردود الفعل الرافضة لسياسات الديمقراطي الكردستاني، نوه الكاتب الكردي، منان جعفر، إلى هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع منذ 23 نيسان/أبريل عام 2021 بمشاركة من حزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: "تحركات الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي من العام المنصرم في شن الهجمات، يوضح مدى العلاقة العميقة والاستراتيجية بينهم وبينهم الدولة التركية لإنهاء حركة حرية كردستان".

وتابع: "الديمقراطي الكردستاني أصبح يربط مصيره مع محتل كردستان، فما نلتمسه في تواطؤه مع الدولة التركية في مخططاته ضد الكرد، و مقاربته للقضية الكردية يكشف عن ازدواجيتها، مما لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال قوة كردستانية تدافع وتحمي كردستان، بل حركة دخلت إلى خط الخيانة ضد شعبها".

"ثورة PKK هي ثورة شعبية ومشروعة"

جعفر أكد أن سلوكيات الديمقراطي الكردستاني يأخذ جميع أهداف وأحلام شعوب كردستان نحو الفشل، وبيّن: "بالرغم من مناشدات منظومة المجتمع الكردستاني له مراراً وتكراراً في عدم الانجرار وراء سياسات العدو والدخول في حرب داخلية، إلا اننا نرى اليوم بأنه يبني مع حكومة عراق جداراً عازلاً بين شنكال وروج آفا، ويستعد لشن هجوم واسع على حركة حرية كردستان مع الاحتلال التركي".

أوضح جعفر أن ثورة حركة حرية كردستان هي ثورة شعبية ومشروعة على أساس فكر وفلسفة جوهرية، وأثبتت نفسها على أرض الواقع بنضالها، فيما تحتضن جميع شعوب كردستان، وقال: "ثورة حركة حرية كردستان هي ثورة التغير للشعوب، فلولا نضالها لما تمكنا حتى التحدث عن الكرد وكردستان".

"لن نعتبره إلا خائن"

أشار جعفر إلى سياسات وهجمات حزب العدالة والتنمية ضد حركة حرية كردستان وتواطؤ من الديمقراطي الكردستاني، وأردف: " الحركة التي تقف ضد حركة حرية كردستان مع العدو لن نعتبره إلا بأنه خائن، فالديمقراطي الكردستاني هو الذي بدأ بالحرب الداخلية، والأن اصبح اخطر من العدو ذاته".

وبحسب الكاتب الكردي منان جعفر فان كردستان تتألف من تيارين، تيار يناضل لحماية القيم التاريخية والوطنية بكافة الاشكال، والأخرى يعمل من أجل مصالحه الشخصية والاقتصادية.

"لا يحق لأحد اللعب بنضال وقدر الكرد"

ودعا منان جعفر الحزب الديمقراطي الكردستاني للوقوف أمام المؤامرة التي دبرت من قبل الاحتلال التركي عبر الابتعاد عن شن أي هجمات على حركة حرية كردستان، وأشار "الديمقراطي الكردستاني لا يعمل إلا من أجل مصالحه الاقتصادية مع تركيا، ويهمش جميع مطالب وآمال شعوب كردستان".

وشدد الكاتب الكردي منان جعفر في ختام حديثه" القضية الكردية تحتاج إلى نضال ومقاومة على أرض الواقع كحركة حرية كردستان، فهناك البعض من القوى التي تسمي نفسها بحركة كرية، لا ترى تدخل تركيا لأرض كردستان كاحتلال إلى الأن، ويلقون صفة الإرهاب على حركة حرية كردستان"، مضيفاً: "لا يحق لاحد اللعب بنضال وقدر الكرد".

(آ)

ANHA