كاتب كردي: أي شعب يعتمد فقط على قواته العسكرية ولا يساندها لا شك سيفشل

جاء ذلك خلال لقاء أجرته وكالتنا مع الكاتب الكردي، مالفان رسول، حول أهمية الحماية الذاتية وضرورتها في المرحلة الراهنة التي تواجه فيها المنطقة الهجمات والتهديدات من كل حدب وصوب.

وقال مالفان رسول: "المرحلة التي تمر بها روج آفا جزء من المرحلة التي تمر بها الأجزاء الكردستانية، وثورة 19 تموز أصبحت ملك جميع المكونات والشعب السوري، لذا نستطيع القول إنها ثورة شمال وشرق سوريا، وقد أوضحت المرحلة التي تمر بها المنطقة منذ انطلاق الثورة العديد من المواضيع؛ من خلال التنظيم وبناء الاقتصاد وكيفية العمل والانخراط في العمل السياسي والدفاع عن المنطقة".

وأضاف "إن تأسيس قوةٍ حسب الظروف الإقليمية والداخلية المتاحة في المرحلة التي تتطلب ذلك، أمر لا بد منه؛ لأن جميع الشعوب تحمي نفسها. روج آفا لم تكن معروفة، ثم أصبحت ثورة شعوب ومكونات شمال وشرق سوريا، وباتت معروفة على الساحة الدولية بطليعة الشعب الكردي الذي يقودها من الناحية التنظيمية والتأسيس والدفاع عن المنطقة".

وأوضح رسول "إن جميع المخططات والسياسات العنصرية والنفسية التي فرضت على المنطقة باءت بالفشل بفضل المقاومة التي أبدتها شعوب المنطقة وقواتها العسكرية، فبعض الدول حاولت إعادة تنشيط داعش في الحسكة - لموقعها الاستراتيجي في شمال وشرق سوريا- والسيطرة عليها وإسقاط مشروع الإدارة الذاتية".

وزاد قائلاً "إن الواجب الملقى على عاتق الجميع هو حماية مكان وجودهم؛ لأن الحماية واجب على الشعوب لضمان أمن وحماية مناطقها إلى جانب قواتها العسكرية، وهي ليست فقط واجب القوات العسكرية، فالأمن الداخلي يقع على عاتق الشعب أيضاً؛ لأن القوات مهمتها الدفاع عن الحدود من الأخطار الخارجية".

ملفان رسول نوّه إلى أن "وجود أي شعب على أرضه وتمسكه بها يتطلب منه الدفاع عن وجوده وحماية منطقته، فأي شعب يعتمد فقط على قواته العسكرية ولا يساندها داخلياً، لا شك سيفشل، حتى ولو كان يمتلك قوات جرارة".

مبيّناً أن شعوب ومكوناتها شمال وشرق سوريا أفشلت مخططات الدولة التركية وحكومة دمشق في خلق صراع عربي كردي، وخاصة بعد أن اختلطت دماؤها في جبهات القتال.

في نهاية حديثه، قال الكاتب الكردي، مالفان رسول "النظام السوري والجماعات المرتزقة التي ربطت مصيرها بالدولة التركية لم يأتوا بنتائج للشعب السوري، فشعوب شمال وشرق سوريا قالت رسالتها من خلال الحشود الغفيرة التي حضرت مراسم تشييع شهداء حملة مطرقة الشعوب وجددت عهدها بالسير على خطاهم والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم".

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ANHA