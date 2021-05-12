كاتب أميركي يوضح... ماذا وراء المفاوضات بين دول الشرق الأوسط؟

يقول الكاتب الأمريكي ديفيد اغناتيوس في مقال له بصحيفة واشنطن بوست الأميركية، إن مسؤولي إدارة بايدن سافروا هذا الشهر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والعراق ودول أخرى في الشرق الأوسط، ورأوا تغييرًا مذهلًا.

وبحسب الكاتب، فهذه الدول مثلها مثل الولايات المتحدة، يبدو أنها تعلمت حدود القوة العسكرية وبدلًا من ذلك أصبحت تركز على النمو الاقتصادي المحلي والدبلوماسية.

المنطقة كانت نقطة الصفر "لحروبها التي لا نهاية لها" التي أنتجت القليل باستثناء المعاناة، وإدراكًا منها أن صبر الولايات المتحدة قد نفد مع مثل هذه الحروب بالوكالة، تحاول هذه الدول الآن تخفيف حدة تصعيدها وإعادة بناء اقتصاداتها بعد الوباء.

دبلوماسية القنوات الخلفية هي ميزة هذا الشهر، وهي تشمل تقريبًا جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تتحدثان مع إيران، الإمارات ومصر تتحدثان مع تركيا. حتى أمراء الحرب في اليمن وليبيا يبحثون عن اتفاقات سلام.

وردًّا على سؤال لتفسير تغيّر المزاج، قال مسؤولون أمريكيون وعرب للصحيفة، إن العديد من الدول كانت "خائفة بشكل مباشر" من مخاطر اندلاع حرب شاملة وعدم موثوقية المظلة العسكرية للولايات المتحدة في ظل الرؤساء الثلاثة السابقين.

للأسف، كان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو الخارج في هذا الإحياء الدبلوماسي، أظهر انفجار العنف هذا الأسبوع أنها لا تزال سامة كما كانت دائمًا.

تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل نعمة، لكنها لن تجعل المشكلة الفلسطينية تختفي، أخبر مسؤولون الصحيفة، أنه حتى الإمارات العربية المتحدة، حذرت إسرائيل من أن أعمال الشرطة في المسجد الأقصى بالقدس ستشجع "متطرفي حماس".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في مقابلة يوم الثلاثاء "هناك زخم كاف للمضي قدمًا على الرغم من وابل صواريخ حماس هذا الأسبوع والردود الإسرائيلية الانتقامية، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة بناء عملية سلام، لكنها لن تحظى بفرصة ما لم يستنتج الإسرائيليون والفلسطينيون، مثل جيرانهم، أن الحرب التي لا نهاية لها لا معنى لها".

الإمارات العربية المتحدة هي أفضل مثال على التحول الهادئ الجاري في المنطقة، بعد سنوات من المعارك المكلفة بالوكالة - ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن وضد القوات المدعومة من تركيا في ليبيا - انسحب الإماراتيون للتركيز على القضايا الاقتصادية المحلية.

بدأ التحول عام 2019 بالهجوم الصاروخي الإيراني على منشآت نفطية سعودية في بقيق، حيث قال مسؤولون للصحيفة، إن الإماراتيين تلقوا تحذيرات بأنهم قد يكونون الهدف التالي للصواريخ، وأن الصواريخ الإيرانية يمكن أن تحطم الأبراج اللامعة في دبي وأبو ظبي، وسرعان ما بدأت الإمارات التواصل السري مع طهران، يبدو أن النتيجة كانت اتفاقًا هادئًا غير مكتوب بعدم القتال، حيث أوقفت الإمارات دعمها للقوات التي تحارب الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

لذا فإن الإماراتيين، أعادوا حساباتهم، فبعد التواصل مع إيران عام 2019، بدأوا خفضًا مشابهًا للتصعيد مع خصمين إقليميين آخرين، تركيا وقطر، حيث أخبر مسؤولون أمريكيون الصحيفة، أن الإماراتيين أوقفوا هذا العام دعمهم العسكري في ليبيا الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من تركيا.

مصر، التي كانت الإمارات تأمل في حمايتها بتدخلها الليبي، تدخل أيضًا في أعمال القنوات الخلفية، وسافر وفد من أنقرة الأسبوع الماضي إلى القاهرة لإجراء أول حوار جاد منذ سنوات.

محادثات القناة الخلفية بين المملكة العربية السعودية وإيران تمت بوساطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، رئيس المخابرات السابق والذي يعد أحد أكثر القادة إثارة للاهتمام في المنطقة.

وجمع اللقاء رئيس المخابرات السعودية خالد حميدان ونائب مستشار الأمن القومي الإيراني سعيد عرافاني.

يقول مسؤولون أميركيون إن المحادثات رمزية أكثر منها جوهرية، لكن المجموعات الشيعية المدعومة من إيران توقفت عن إطلاق الصواريخ على المملكة.

تريد المملكة العربية السعودية بشدة الخروج من الحرب في اليمن، ومن خلال المبعوث الأميركي الخاص تيم ليندركينغ، عرضت على الحوثيين اتفاق سلام يلبي معظم مطالبهم، بما في ذلك إعادة فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء.

قال مسؤولون أميركيون إن متحدثًا باسم الحوثيين في عمان يدعم الخطة فيما يبدو، لكن القيادة العسكرية في صنعاء لا تزال تضغط من أجل تحقيق نصر حاسم في مدينة مأرب.

ويتوجه وزير الخارجية الإيراني إلى الإمارات لإجراء محادثات يمكن أن تشمل اليمن، أفضل نصيحة للسعوديين: قطع العقدة، فتح الميناء والمطار، وإنهاء هذه الحرب الكارثية.

(م ش)