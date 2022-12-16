كارثة حقيقة تواجهه الزراعة في الشهباء جراء الحصار

تفرض حكومة دمشق منذ أكثر من شهرين، حصاراً جائرا وخانقاً على مقاطعة الشهباء، حيث تمنع حواجز فرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق إدخال المواد الأولية والاساسية إلى المنطقة، مثل المواد الغذائية والأدوية والمحروقات مما يؤثر سلباً على الزراعة.

يضاف إليها أيضاً القصف المتواصل والاعتداءات المتكررة لجيش الاحتلال التركي على مناطق الشهباء الواقعة على خطوط التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي.

ووصل سعر الليتر الواحد من المازوت جراء الحصار المفروض على المنطقة إلى نحو 9 آلاف ليرة سورية. الأمر الذي يثقل كاهل المزارعين.

وبحسب الرئيس المشترك في لجنة الزراعة في إقليم عفرين، باسم عثمان، تبلغ مساحة القابلة للزراعة في الشهباء ما يقارب (30.000) ألف هكتار، زُرِع منها حتى الان نسبة 60 بالمئة.

وذكر عثمان أن نحو 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في مقاطعة الشهباء تقع على طول الشريط الحدودي من ناحية شيراوا غرباَ وتمتد حتى قرى مقاطعة الشهباء قرية النيربيه شرقاَ، وهي قريبة من مناطق التماس مع مرتزقة الاحتلال التركي، وغالباً ما يتعرض المزارعون للاعتداءات خلال مواسم الزراعة والحصاد.

وأضاف عثمان أن نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في مقاطعة الشهباء والواقعة على خطوط التماس مع المناطق المحتلة، لم تزرع منذ خمس سنوات وتسمى بالأراضي المحرمة.

وأوضح عثمان أن هيئة الاقتصاد والزراعة تسعى جاهدة لتأمين المواد الأولية للزراعة من الأسمدة والمازوت، "ولكن الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق يحول دون تأمين المواد الأساسية.

وأضاف عثمان حول الموضوع أيضاً " استطعنا تأمين 200 طن من بذار القمح و100 طن من بذار الشعير، وتوزيع البذار بأسعارٍ تشجيعية ومعقولة حيث يباع بذار القمح بـ 1500 ليرة سورية للكيلو الواحد، وأما بالنسبة لبذار الشعير بنوعي المعقم والمغربل فيباع بـ 1200 ليرة سورية".

وأكد عثمان أن القطاع الزراعي سيواجه كارثة في حال استمر الحصار على المنطقة، وأضاف "المواد الأساسية مفقودة في الأسواق مثل السماد والمازوت، الادوية الزراعية، والبذار والعلف نتيجة حصار المفروض على المنطقة".

أحمد شيخو وهو أحد المزارعين من أبناء مقاطعة الشهباء ذكر أنهم يواجهون صعوبات كثيرة لفقدان المازوت وغلاء أسعار البذار "حكومة دمشق تمنع عن المستلزمات الأساسية للزراعة، لأن زراعة القمح بحاجة إلى مادة المازوت، واضطررنا إلى شراء المازوت بأسعار باهظة لأجل فلاح الأرض وسقايتها".

ANHA