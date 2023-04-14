كاميرا وكالتنا ترصد حركة الأسواق في دمشق

جولات السوريين في الأسواق تقتصر على المشاهدة دون الشراء.. هل يكفي راتب موظف حكومي كثمن لفستان طفلة صغيرة بموسم الأعياد ؟؟
خبر 2023-04-14T13:04:00

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