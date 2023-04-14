كاميرا وكالتنا ترصد حركة الأسواق في دمشق جولات السوريين في الأسواق تقتصر على المشاهدة دون الشراء.. هل يكفي راتب موظف حكومي كثمن لفستان طفلة صغيرة بموسم الأعياد ؟؟ خبر 14 نيسان 2023, الجُمُعَةُ - 13:04 2023-04-14T13:04:00 إقرأ أيضاً أشقاء معتقلي إمرالي يقدمون طلباً للقاء بهم قدّمت أسرة القائد عبد الله أوجلان وأسر المعتقلين ا... مركز الدفاع الشعبي: مقتل 2833 جندياً تركياً خلال عام كشف مركز الدفاع الشعبي، اليوم، حصيلة عامٍ من المعا... تركيا مصرة على مواصلة احتلالها للأراضي السورية كشفت دولة الاحتلال التركي عن نواياها الحقيقية، وذ...