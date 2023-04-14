كاميرا وكالتنا ترصد حركة الأسواق في دمشق جولات السوريين في الأسواق تقتصر على المشاهدة دون الشراء.. هل يكفي راتب موظف حكومي كثمن لفستان طفلة صغيرة بموسم الأعياد ؟؟