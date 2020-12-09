كاميرا ANHA ترصد تصدي مجلس تل تمر والسرياني العسكريين لمرتزقة الاحتلال

رصدت كاميرا وكالة أنباء "هاوار" تصدي مقاتلي مجلسي تل تمر والسرياني العسكريين لمحاولة تسلل مرتزقة الاحتلال التركي في قرية أم الكيف.
خبر 2020-12-09T15:09:00 الحسكة

مع استمرار هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على مناطق شمال وشرق سوريا أحبط مقاتلو مجلس تل تمر العسكري والسرياني العسكري محاولة تسلل للمرتزقة على قرية أم الكيف الواقعة 5 كم غرب ناحية تل تمر.

وأشار مراسل وكالتنا إلى أن المرتزقة كانوا يحاولون التسلل إلى صوامع قرية أم الكيف منذ قرابة الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك من قرية القاسمية والرشيدية والمزارع الموجودة بالقرب من الصوامع.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2020/12/09/131120_heseke-meclisa-til-temer-28229.jpg

وأوضح مراسلنا أن القوات المتمركزة في القرية أحبطت عملية التسلل، واندلعت اشتباكات متقطعة بينهم وبين المرتزقة، لافتًا إلى وجود قتلى وجرحى بين صفوف المرتزقة، كما أجبرتهم قوات مجلس تل تمر العسكري والسرياني العسكري على الفرار.

(د أ/هـ ن)

ANHA


إقرأ أيضاً