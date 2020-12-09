كاميرا ANHA ترصد تصدي مجلس تل تمر والسرياني العسكريين لمرتزقة الاحتلال

مع استمرار هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" على مناطق شمال وشرق سوريا أحبط مقاتلو مجلس تل تمر العسكري والسرياني العسكري محاولة تسلل للمرتزقة على قرية أم الكيف الواقعة 5 كم غرب ناحية تل تمر.

وأشار مراسل وكالتنا إلى أن المرتزقة كانوا يحاولون التسلل إلى صوامع قرية أم الكيف منذ قرابة الساعة 12:00 من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك من قرية القاسمية والرشيدية والمزارع الموجودة بالقرب من الصوامع.

وأوضح مراسلنا أن القوات المتمركزة في القرية أحبطت عملية التسلل، واندلعت اشتباكات متقطعة بينهم وبين المرتزقة، لافتًا إلى وجود قتلى وجرحى بين صفوف المرتزقة، كما أجبرتهم قوات مجلس تل تمر العسكري والسرياني العسكري على الفرار.

(د أ/هـ ن)

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