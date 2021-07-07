كاميرا ANHA ترصد حجم الأضرار التي خلفها قصف الاحتلال التركي لقرية فريعان غربي كري سبي

وتتعرض كامل قرى غربي كري سبي على خطوط التماس منذ 3 أيام لقصف صاروخي ومدفعي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، وطال القصف عدداً من القرى الآهلة بالسكان، ومن بينها قرية فريعان التي تبعد 2 كيلو متر عن خطوط الجبهات غربي كري سبي.

وزارت كاميرا وكالتنا اليوم القرية ووثقت ما تعرضت له من دمار وأضرار بشرية ومادية.

وخلال التجول في القرية قال المواطن مصطفى الخلف من أهالي القرية بأنه سقطت ليلة أمس 6 صواريخ على قريتهم وتسببت بإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل والممتلكات، بالإضافة إلى سقوط 5 قذائف هاون صباح اليوم الأربعاء على القرية، وسط تسببها بحالة هلع وذعر أصابت الأهالي والأطفال.

ونوه الخلف أن القصف تسبب أيضاً بإصابة ابن شقيقه بجروح في يده، بالإضافة إلى أضرار مادية في المنازل وخزانات المياه وغيرها.

أما المواطن محمود العيسى من أهالي القرية فقال بأنه سقطت ليلة أمس قذيفة على حظيرة لماشيته وأدت لنفوق 16 رأساً من الماشية.

وناشد العيسى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لإيقاف الهجمات والقصف التركي للقرى الآهلة بالسكان وحماية الأطفال والمدنيين من الهمجية التركية.

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ANHA