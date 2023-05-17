كالكان: يجب تعزيز المقاومة الديمقراطية المناهضة للفاشية

جاء ذلك خلال حديث عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمال الكردستاني، دوران كالكان، في برنامج خاص لقناة مديا خبر (Medya Haber)، قيّم فيه العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والنضال ضد العزلة، وشهر الشهداء (أيار)، والانتخابات في تركيا.

هذا نص الحوار:

"في البداية، أحيي بكل احترام المقاومة التاريخية لإمرالي وللقائد أوجلان، حيث تستمر العزلة المفروضة ولا يوجد أي تغيير في هذا الصدد، وقد قمنا بتقييم هذه القضية، وكذلك المحامون، وتبيّن أنه لم يتم الوفاء بالوعود، وخلافاً لذلك، ليس هناك أي معلومات واردة بشأن إمرالي، حيث لم ترد أي معلومات على مدار 26 شهراً، ولهذا السبب، هناك بدون أدنى شك العديد من القلاقل والمخاوف، وهناك الكثير من الانزعاج والغضب لدى المجتمع الكردي، وهذا ما يمكنني قوله.

لقد كانت هناك مرحلة الانتخابات، وفي وضع من هذا القبيل حيث العزلة المطلقة والمشددة حاضرة، جرى الحديث عن القائد أوجلان والمناقشات الانتخابية، وأرادوا بناء المناقشات الانتخابية والانتخابات في تركيا وفقاً لهم انطلاقاً من هذا الأساس، وهذا يعني أن القضية الرئيسة في تركيا هي القضية الكردية، كما أن القائد أوجلان الذي يُعتبر بمثابة إرادة الحرية الكردية يتم احتجازه في إمرالي، والعالم أجمع يعلم هذا الأمر، وإن أولئك الذين يحتجزون القائد أوجلان في إمرالي والسلطة الحاكمة وكذلك المعارضة في تركيا يعلمون بهذا الأمر جيداً.

لم يتم التطرق إلى حل قضية الشعب الكردي في النقاشات الانتخابية

لقد تم خوض مرحلة من النضال السياسي القاسي في هذا الصدد، لذلك، بإمكان المرء أن يقول إن القائد أوجلان بإمكانه أن يكون بدون أدنى شك حديث الساعة، لأنه سيجري النقاش حول القضية الكردية، فعندما يجري النقاش حول القضية الكردية دون أن يكون القائد أوجلان حاضراً، فلن تحدث أي نقاشات، لكن الأمر لم يكن كذلك، حيث جرى مناقشة القضية الكردية وأسباب القضية الكردية وأساليب حل القضية الكردية، لكن القائد أوجلان لم يكن حاضراً، وعلى العكس من ذلك، فإن الذين يمارسون الإرهاب الأكبر منذ 100 عام على مستوى الإبادة الجماعية ضد الشعب الكردي، اتهموا ويتهمون القائد أوجلان والكرد والحركة التحررية الكردستانية وحزبنا بالإرهاب وممارسة الإرهاب، وتفوهوا بما لا يفقهون به، وحاولوا بطريقة دنيئة ترسيخ هذا الأمر لدى الرأي العام وجعل الخارج يقبل به، كما أنهم مجدداً يبذلون كل ما بوسعهم للقيام ذلك، ويظنون أنهم إن فعلوا ذلك، فسوف يستمرون في المرحلة في تركيا على هذا النحو.

بالتأكيد، إن هذا الوضع هو وضع مهم ويحتاج إلى التركيز عليه وانتقاده، ولاحظوا أنه عندما جرت النقاشات الانتخابية، لم يتم التطرق أبداً إلى كيفية حل القضية الكردية، فهؤلاء يصورون الكرد على أنهم إرهاب وإرهابيون وهكذا يتم إظهارهم، ومن ثم يطلبون من الشعب الكردي الشيء الذي يريدون الوصول إليه، ويظنون أن الكرد سيقبلون بذلك، ويعتقدون بأنهم سيقومون بتفكيك الكرد، ففي سياق الحرب الخاصة، يسعون خلف عمليات الخداع والمكائد، وهذا ما برز على الساحة، وهو بحد ذاته موقف بسيط ولا أخلاقي، ولا بد من التركز على هذا الأمر.

نظراً إلى أن القائد أوجلان يمثل إرادة الحل أصبح حديث الساعة

باستثناء الوعود والأقاويل التي يعدون بها، لم يقم أحد بطرح القضايا الرئيسة في تركيا واقتراح الحلول لها، ونظراً لأن القائد أوجلان يمثل إرادة الحل، أصبح حديث الساعة، وبالطبع، هذا ما يمكن فهمه، وفي الواقع، لا توجد قوة أو حاضنة سياسية يمكنها أن تعد بمستقبل حر وديمقراطي للمجتمع في تركيا، حيث لا توجد ذهنية وموقف ولا حتى موقف سياسي، وعلى العكس من ذلك، فهم يعتبرون أن الكرد يستحقون ارتكاب الإبادة الجماعية بحقهم وأن تركيا تستحق القمع والإرهاب الفاشي، ويتخذون من هذا الأمر كأساس بالنسبة لهم، حيث إن النظام المتبع للدولة قائم على هذا الأساس منذ قرن مضى، وإن سياسة الحقبة الأخيرة والسلطة ومعارضتها بشكل عام تتعامل مع هذه المقاربة بطريقة دنيئة ورخيصة، حيث لم يبزر أي شيء إلى السطح لكي يتغلبوا على هذا الوضع.

وكان داميرل يقول على الدوام: "كل من يقدم الفائدة يتعرض للضرب"، بالطبع، هناك جانب من المقولات والهجمات ضد القائد أوجلان، يغضبون لدرجة كبيرة، وهو لماذا يقوم بإبراز قضية الشعب الكردي؟ ولماذا يطور حلولاً وأساليب تحررية وديمقراطية للقضية الكردية؟ ولماذا يقترح إيجاد حل وحياة قائمة على الأخوة؟ ولهذا السبب، فهم غاضبون للغاية، وإنهم غاضبون للغاية لأنه يقترح سياسة بديلة للسياسة الحالية، ولأنه يسقط أقنعتهم ويكشف وجههم الحقيقي، ويبرز للجميع إلى أي درجة أنه أقاويلهم مزيفة وكاذبة.

وأن وجوههم الحقيقية مرتكزة على الذهنية والسياسة الفاشية والاستبدادية والاستعمارية، حيث إن حقيقة إمرالي وموقف ومقاومة القائد أوجلان يسلطون الضوء على الوضع.

وعندما يجري الاستفسار عن معنى مقاومة إمرالي، وإلى أي مدى يتم فهمها جيداً، أحاول الإجابة عليه، وكون أنهم يتصرفون على النحو، فهم لا يفهمون أنفسهم، في الحقيقة، يفهمون ما يجري ولكن لا يتعاملون بطريقة صحيحة، ولا بإنسانية ولا حتى بطريقة تحررية وديمقراطية، بل يتعاملون بالذهنية الفاشية والاستعمارية والاستبدادية وحماية المصالح الذاتية و المعادية، فإن ذهنيتهم قائمة على أساس معاداة الكرد والشعوب والمرأة، ولهذا السبب أيضاً، يقومون بالتضليل، ليس لأنهم جاهلون، بل يقومون بذلك الأمر لأنهم يعلمون جيداً، ويتعمدون القيام بذلك الأمر، وهذا الأمر واضح للعيان.

ومن ناحية أخرى، يتواصل النضال من اجل الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وتخوض المرأة والشبيبة وشعبنا نضالاً مستمراً مع أصدقائهم في كل مكان من أصقاع العالم، وقد استمر هذا النضال في الحقبة الماضية أيضاً، وأتوجه بالتحية للجميع، وأتمنى لهم النجاح، وأود أن أوضح أن نضالهم هذا هو نضال مهم للغاية.

يتبع...