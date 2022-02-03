كادار بيري ضيف وكالتنا في برنامج خاص للحديث عن التصعيد التركي الأخير

وتكثف قوات الاحتلال التركي من هجمات متزامنة، منذ يومين، على مناطق في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا، وذلك بعد إفشال هجمات مرتزقة داعش في الحسكة.

وبالتزامن مع ذلك، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، رئيس إقليم جنوب كردستان نيجرفان بارزاني في أنقرة.

وللحديث أكثر حول هذه التطورات، تستضيف وكالتنا في تمام الساعة ١٣:٠٠ بتوقيت قامشلو، السيد كادار بيري، رئيس منظمة كرد بلا حدود، وتبث على صفحة الوكالة ومواقع التواصل الافتراضي الرسمية.

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(ي ح)