كابول تعتزم إطلاق سراح 900 سجين من طالبان وتدعو لتمديد الهدنة

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني للأمن جاويد فيصل، لوكالة فرانس برس "نعتزم الإفراج عن 900 من سجناء طالبان اليوم".

وأكد مصدر آخر في المجلس الوطني للأمن أن عمليات الإفراج عن سجناء من طالبان ستستمرّ في الأسابيع المقبلة.

وأعلن من جهته مصدر في طالبان لفرانس برس أن 200 من الأسرى الذين تحتجزهم الحركة وينتمون "لقوات إدارة كابول" سيجري "الإفراج عنهم خلال الأيام المقبلة".

ودعت حكومة أفغانستان حركة طالبان إلى تمديد هدنة الـ3 أيام التي تنتهي مساء اليوم.

وفاجأت حركة طالبان التي تكثف منذ أسابيع الهجمات الدامية على القوات الأفغانية، الجميع السبت عبر إعلانهم بشكل أحادي وقف المعارك كي يتمكن المواطنون من الاحتفال بسلام وارتياح بعيد الفطر.

ووافق الرئيس الأفغاني أشرف غني فوراً على العرض، وأطلق الأحد آلية للإفراج عن ألفي سجين من طالبان في بادرة حسن نية، رداً على إعلان طالبان وقف إطلاق النار.

وكانت كابول أفرجت قبل وقف إطلاق النار، عن نحو ألف سجين فيما أطلقت حركة طالبان سراح حوالى 300 أسير.

وينصّ الاتفاق أيضاً على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في عملية تستغرق 14 شهراً بشرط أن تحترم حركة طالبان التزامات أمنية وأن تباشر بمفاوضات مع السلطات الأفغانية حول مستقبل البلاد.

(ش ع)