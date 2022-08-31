كابرئيل شمعون: التقارب التركي مع حكومة دمشق يهدف لمنع التحول إلى نظام ديمقراطي في سوريا

يعتبر ضرب مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا الهدف الأول لدولة الاحتلال التركي في سوريا كونها تعتبره خطر على مشروعها الرأسمالي وخطراً على مخططاتها في المنطقة بشكل عام، وفي الآونة الأخيرة بدأت بالتقرب من حكومة دمشق من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كابرئيل شمعون لوكالتنا "منذ بداية إعلان مشروع الإدارة الذاتية في عام 2014 بدأت دولة الاحتلال التركي بالقيام بمشاريع لضرب هذا المشروع من خلال تشكل الفصائل الراديكالية من الجيش الحر وجبهة النصرة وداعش والتي قامت بجمع كل هذه الفصائل ونظمتها من أجل محاربة مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".

وبيّن شمعون "كل هذه المحاولات باءت بالفشل مما أجبر الاحتلال التركي على إنزال قواته على الأرض والهجوم على مناطق شمال وشرق سوريا، وبدأ باحتلال عفرين ومن ثم رأس العين وتل أبيض ولكن أطماع الاحتلال التركي استمرت والمحاولات مستمرة إلى الأن".

وأوضح "ما زالت تركيا تتواصل مع إيران وروسيا من أجل إكمال مشروعها على حساب الأراضي السورية، ولكن لم يتم أخذ الموافقة على هذا المشروع بل تم أخذ الموافقة الغير معلنة لاستخدام المسيرات والطيران لاستهداف المنطقة وضرب أمن واستقرار المنطقة".

وأشار كابرئيل شمعون "منذ بداية عام 2011 هناك مصالح مشتركة بين الحكومة السورية والتركية، ولكن المواقف التركية انقلبت راساً على عقب، هناك مصالح تركية تعلو على مصالح المعارضة ومطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة والديمقراطية".

ولفت "إن تقارب دولة الاحتلال التركي من حكومة دمشق خطير جداً، ويهدف لضرب مشروع الإدارة الذاتية وضرب الحراك الثوري، وأضاف "مطالب الشعب لازالت مستمرة في الحرية والكرامة والديمقراطية، وهذا التوافق يضرب أي مشروع ديمقراطي مُقبل، وأي تحول سياسي يمكن أن يعيد النظام شرعيته على المنطقة، وبالتالي تنتهي أحلام جميع السوريين في الحرية والكرامة".

وأكد كابرئيل شمعون في ختام حديثه أن الإدارة الذاتية ترفض رفضاً قاطعاً هكذا تقارب لأنه لا يصب في مصلحة الشعب السوري، ويهدف لضرب مشروع الإدارة الذاتية وضرب أي مشروع يساهم في الحل السياسي والانتقال إلى نظام ديمقراطي يخدم مصالح جميع السوريين.

(خ)

ANHA