جيش قره باغ يعلن إلقاء القبض على مرتزق سوري

وقال المركز الإعلامي الرسمي عبر قناته على "تيلغرام": "ألقت وحدات جيش الدفاع في قره باغ القبض على إرهابي آخر"، وأضاف: "الاستجواب الأولي لا يدع مجالاً للشك في وجود إرهابيين على الجبهة الأذربيجانية".

وكشف المركز الإعلامي اسم المرتزق، وقال: هو "محرد محمد الشهير، وهو من أصل سوري".

وأعلنت الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها لا تستثني خطر تسلل مرتزقة تركيا السوريين والليبيين المشاركين في معارك قره باغ إلى روسيا.

وبحسب آخر إحصائية قدمها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد نقلت تركيا ما لا يقل عن 2350 مرتزقًا سورياً، إلى أذربيجان للقتال إلى جانب جيشها، عاد منهم 320 مرتزقاً بعد أن تنازلوا عن كل شيء.

(س ر)