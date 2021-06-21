جيش الاحتلال يواصل قصف ريف كري سبي وقسد ترد على مصادر القصف

ويواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته هجماته على عدد من قرى كري سبي منذ الساعة الـ 10.00 من صباح اليوم.

وطال القصف حتى الآن قرى خربة البقر، عريضة، قزعلي، مبلوجة، لقلقو، زنوبيا وقرية سليب.

واستهدف القصف منازل الأهالي وممتلكاتهم، فيما أصيب أحد عناصر قوات حكومة دمشق خلال القصف.

ورد مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية على مصادر القصف في إطار حقها المشروع في الدفاع، ما اسفر بحسب المعلومات الأولية عن تدمير رادار وسيارة محملة بسلاح الدوشكا بالإضافة إلى تدمير إحدى تحصينات جيش الاحتلال ومرتزقته.

وتفيد المعلومات الأولية بوقوع قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ك)