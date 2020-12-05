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جيش الاحتلال يواصل قصف أطراف ناحية عين عيسى

يواصل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قصف قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى.
خبر 2020-12-05T19:33:00 مركز الأخبار

وتتعرّض قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ANHA


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