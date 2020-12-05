جيش الاحتلال يواصل قصف أطراف ناحية عين عيسى يواصل جيش الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قصف قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى. خبر 05 كانون الأول 2020, السبت - 19:33 2020-12-05T19:33:00 مركز الأخبار وتتعرّض قريتي معلك وصيدا والأطراف الشمالية لناحية عين عيسى، لقصف عنيف من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. ANHA إقرأ أيضاً الاحتلال يواصل قصف قرى زركان ويطلق قنابل ضوئيّة يواصل الاحتلال التّركيّ ومرتزقته قصف قرى ناحية زر... مناقشة كتاب "الكرد بين الأحلام وأراضي الواقع" في القاهرة عقدت اليوم في القاهرة، جلسة لمناقشة كتاب "الكرد بي... جيش الاحتلال التّركيّ يقصف قرى ناحية زركان تتعرّض القرى الشمالية والغربية لناحية زركان لقصف ... الموقع القديم