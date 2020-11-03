جيش الاحتلال يستقدم مدرعات ودبابات إلى قرى محاذية لطريق M4

التعزيزات تأتي بالتوازي مع هجمات عنيفة يشنها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مناطق شمال وشرق سوريا وبالأخص ناحية عين عيس التي تعرضت في الأسابيع الثلاث الأخيرة لمحاولتي تسلسل من قبل المرتزقة.

وتمكن مراسلنا من رصد تحركات المرتزقة وقيامهم بتعزيز نقاطهم العسكرية في قرى الأربعين وليلان، والحمدانية، والدبسةغرب ناحية تل تمر.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر خاصة لوكالتنا إلى أن الاحتلال التركي استقدم قبل عدة أيام فصائل من المرتزقة بعتادهم العسكري بالتزامن مع استقدامهم للأسلحة الثقيلة إلى القرى الواقعة تحت سيطرتها.

وذكرت ذات المصادر "أن الأسلحة التي استقدمها الاحتلال التركي إلى المنطقة شملت دبابات ومدرعات وعربات مصفحة بالإضافة إلى استقدامهم لصواريخ من نوع " َغراد".

وأضاف المصدر"إن القاعدة العسكرية التركية المتواجدة في تلة قرية العامرية شهدت قبل عدة أيام أيضاً تحركات مكثفة للاحتلال التركي بداخلها بالإضافة إلى استقدامهم للمدرعات والدبابات إلى داخل القاعدة".

ورصدت وكالتنا في ال28 من الشهر الفائت قيام الاحتلال التركي ومرتزقته بتعزيز نقاطهم بالأسلحة والمرتزقة بالتزامن مع انتشار جنود الاحتلال التركي إلى جانب المرتزقة في محيط ناحية زركان التابعة لمدينة سري كانيه المحتلة بمقاطعة الحسكة.

(د أ/م)

ANHA