جيش الاحتلال يستهدف ثاني أكبر محطة لتجميع النفط في مقاطعة قامشلو

قصفت طائرات حربية تابعة لجيش الاحتلال التركي محطة زاربة بالقرب من قرية ملا عباس للقصف بعدة صواريخ لتعاود الطائرات الحربية التركية قصف محطة سعيدة بالقرب من قرية كرديم في شمال ناحية تربه سبيه 10 كم.

والمحطتان تستخدمان لتجميع النفط.

وبحسب مراسلنا فقد تعرضت جميع المنشآت النفطية في ناحية تربه سبيه الى القصف منذ ساعات الصباح، أمام أنظار الدوريات الروسية والأمريكية الموجودة في المنطقة.

وتعتبر محطة سعيدة ثاني أكبر محطة لتجميع النفط في مقاطعة قامشلو بعد محطة رميلان وتعرضت ايضا الى قذائف الاحتلال التركي عام 2019.

(ر ر/م)

ANHA